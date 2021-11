Hombre estrella su auto en una estación de policía y luego intenta incendiar su vehículo

El suceso ocurrió en Londres, Inglaterra, cuando un hombre identificado como Adam Pawlowski, de 46 años de edad, estrelló deliberadamente su auto en una estación de policía, y luego procedió a rociar el vehículo con gasolina y prendió el rastro del líquido inflamable cuando se alejó unos cuantos metros hacia la calle.

Un oficial de policía logró embestir a Pawlowski y los demás elementos de la policía, así como residentes de edificios aledaños, tuvieron que evacuar la zona, por lo ninguna persona resultó herida.

Pawlowski, quien fue arrestado en noviembre del 2020, fue sentenciado a una condena indefinida en un hospital y tendrá prohibido manejar por 12 meses una vez que cumpla su condena, además de tomar un examen extenso cuando quiera recuperar su licencia, informó el portal Daily Mail.

#WATCH | A man who drove a car into #Edmonton Police Station last year has been given an indefinite hospital order today.

Adam Pawlowski, 46, sparked a major police response. Fortunately, no one was hurt.

