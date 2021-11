Encuentran una tienda de Apple abandonada con productos 'coleccionables'

Si bien la compañía ha progresado en cuanto a softwares y equipos electrónicos para hacer de cada modelo una versión más funcional que la anterior, sus versiones antiguas son también objeto de deseo, sobre todo para coleccionistas.

Un ejemplo de ello son las primeras ediciones del iPod, ese que todos conocemos y se distinguía por sus bordes circulares, pantalla pequeña y el enorme botón que al deslizarse hacia los lados cambiaba de canción o subía el volumen.

Actualmente, estos reproductores se ofertan en diversas páginas de internet alrededor de todo el mundo y son buscados por aquellos que desean revivir la nostalgia de escuchar sus canciones preferidas en estos aparatos que marcaron a varias generaciones.

Ahora, imagina encontrar lotes de productos Apple de hace 25 años, totalmente nuevos e intactos. Esto sucedió en la ciudad de Kuwait, donde se descubrió una Apple Store abandonada. El hallazgo ha causado sensación entre los internautas En Techbit te contamos todo lo que se sabe sobre este sorprendente descubrimiento.

El usuario @HHackenbecker fue quien se encargó de difundir las imágenes junto a la leyenda "La Apple Store abandonada de Kuwait todavía exhibe productos y merchandising de mediados de los noventa".

Abandoned Apple Store in Kuwait still has products & merchandising on display from the mid-90s. pic.twitter.com/y6SR06WpBu