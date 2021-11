Este viernes, Alonso Ancira, de Altos Hornos de México (AHMSA), compareció ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, donde se discutieron las condiciones para la reparación del daño por el caso Agronitrogenados y se acordó que transferirá, en las siguientes horas, 50 millones de dólares a Pemex, como primer pago.

La audiencia se realizó mediante videollamada y fue solicitada por el juez Artemio Zúñiga.

"Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa (Altos Hornos), por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex", dijo Ancira Elizondo.

En tanto, el abogado de Pemex, Vicente Francisco Sánchez, señaló que la empresa está de acuerdo en recibir por adelantado ese pago y se solicitó al juez una audiencia para verificar que el mismo se haya realizado.

El juez fijo tal audiencia para el próximo 1 de diciembre.

DIFERENCIAS

Las defensas de Alonso Ancira y Pemex manifestaron, además, que mantienen una diferencia respecto al fideicomiso que se debía abrir en México como parte del acuerdo reparatorio.

Pemex asegura que ese fideicomiso debía abrirse en el país, sin embargo, Ancira Elizondo lo hizo en Estados Unidos. El tema siguen analizándolo ambas partes.

"No pude abrir el fideicomiso en México porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me lo impidió debido a la investigación por blanqueo de capitales que hay en mi contra. Por eso lo abrí en Estados Unidos. Pero el fideicomiso funciona. Tan es así que el primer pago se realizará en las siguientes horas", justificó Alonso Ancira.

Ante esto, el juez Artemio Zúñiga resolvió, tras una audiencia que se demoró por varios problemas técnicos debido a que todas las partes se conectaron en línea, que esperarán a que Alonso Ancira cumpla con el primer pago como lo ha prometido.

Cabe recordar que Ancira Elizondo salió del Reclusorio Norte el pasado 19 de abril, tras acordar un pago de 216 millones de dólares a Pemex, por el proceso penal que enfrenta por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambas partes acordaron inicialmente que el empresario entregaría dicha cantidad en un lapso de tres años.

El empresario está acusado de entregarle un soborno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que se adquiriera la planta de fertilizantes Agronitrogenados a un sobreprecio.

En la audiencia de hoy, Alonso Ancira se conectó desde algún punto de los Estados Unidos. Argumentó, con un dictamen médico, que está sometido a un tratamiento por un problema severo de hipertensión y por eso se encuentra fuera del país. Además de que padeció COVID-19 recientemente.

El juez dio por bueno dicho argumento, pero le recordó que debe estar presente en la Ciudad de México en futuras audiencias y durante el tiempo en que se lleve a cabo el cumplimiento reparatorio.

El juzgador exhortó a la FGR y a Pemex a que estén atentos de que esto se cumpla.