Municipio busca recolectar 2 mil juguetes para niños de ejidos de Saltillo

Con grandes expectativas se lleva a cabo la cuarta edición del “Juguetón, Todos por Saltillo”, donde se tiene una meta a recolectar de dos mil juguetes, los cuales se entregan a niños de las zonas ejidales del municipio de Saltillo.

El Director del Deporte del Municipio de Saltillo, Antonio Cepeda, indicó que a pesar de que el 2020 fue un año difícil por el tema de pandemia, los niños de los ejidos no se podían quedar sin un juguete en esa navidad, por lo que ahora el panorama es más favorable.

“Se va a llevar a cabo este “Juguetón, Todos por Saltillo” que tiene como finalidad recaudar juguetes, esto a través de torneos deportivos que comenzaran el 29 de noviembre y llegaran a su fin el 12 de diciembre, el cual se estará desarrollando en las diferentes unidades deportivas del municipio”, expuso.

Añadió que además se organizara un Bailotón, evento donde juntan a todos los grupos de ritmo y musicalizados de los diferentes Centros Comunitarios, además de hacer la invitación a la ciudadanía para que done juguetes en buen estado, que no utilicen baterías, y que no sean bélicos.

“La meta para este 2021 es llegar a dos mil juguetes, en base al número que se logren recaudar, nos coordinamos con la Dirección de desarrollo rural, los cuales son los encargados de hacer la ruta y recorridos a los diferentes ejidos de la ciudad”, explicó.

Será hasta el lunes 13 de diciembre cuando se estarán recaudando los juguetes, se hace un conteo, y se está en espera de que Desarrollo Rural de la fecha para asistir a los ejidos, que podría ser entre el 15 y 20 de diciembre.

Indicó que en los torneos deportivos la inscripción es de al menos un juguete por jugador, hay disciplinas de futbol, básquetbol, baloncesto, volibol, entre otros, además del Bailotón, y algunas exhibiciones de línea verde, Scape, BMX, entre otros.

Finalmente comentó que los participantes o quien simplemente desee donar un juguete, pueden llevar su donativo directamente al Gimnasio Municipal de Saltillo.