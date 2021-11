Cañón de San Lorenzo tendrá casetas de acceso

Con una inversión de dos millones de pesos se instalaran dos casetas de acceso al Cañón de San Lorenzo, con el objetivo de tener registro de entrada y salida de los visitantes, pues en caso de no registrar su salida, de inmediato se implementarían acciones de búsqueda o rescate, según reveló el titular de Profauna en Coahuila.

Según explicó Sergio Marines Gómez, como una medida para contribuir a la preservación del Cañón de San Lorenzo, se inició con la compra de los terrenos que están en la entrada de este cañón, donde prácticamente se está en las últimas etapas de las compras.

“Ya pudimos implementar infraestructura, se está poniendo una caseta en la entrada que esta por la colonia Niños Héroes, para el registro de los visitantes, pero la idea es poner dos casetas, una en la colonia ya en mención y otra en Parajes de Santa Elena”, reveló.

Aunado a lo anterior, explicó que la idea es que haya personal 24/7 en la caseta, lógicamente las instalaciones se continuaran mejorando, habrá mayor comodidad para el guardaparques que este en el lugar.

“A futuro pensamos incluso sistematizar la entrada y salida de los visitantes a través de tarjetas electrónicas inteligentes, donde tú te registras, te entregan tu tarjeta y tú puedes incluso accesar o salir del cañón con el uso de la tarjeta”, indicó.

Destacó que todo el proyecto de la caseta y de la limitación de la entrada al cañón es de alrededor de dos millones de pesos, la inauguración se pretende que sea a mediados de diciembre, sin embargo se seguirá trabajando porque es un proyecto muy grande y se requieren muchos recursos.

Manifestó que por mes son aproximadamente dos mil personas las que visitan este punto, donde en la actualidad hay acceso a pesar de que la caseta se encuentra en construcción.

“La idea es que se registren, eso es lo más importante, no es para limitar el acceso, si no es por seguridad del visitante, porque una vez que tenemos registrado su entrada y salida, sabemos que su visita se cumplió correctamente, cuando tenemos registrada la entrada mas no su salida, hay que implementar acciones de búsqueda o rescate, esa es la idea principal”, concluyó.