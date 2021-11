En Coahuila hay 130 mil viviendas deshabitadas, 50 mil están abandonadas

FBjeluevanosr

Hoy, 6:18 pm

publicado por: Jesus Luevanos R

Eso es lo que se debe de hacer en lugar de seguir autorizando nuevos fraccionamientos, ya que no hay suficiente agua para extender más la red de suministro, hay casas abandonadas pero amuebladas y que si las visitan de vez en cuando y hay casas abandonadas y que nunca hay quien vaya a verlas, entonces está bien un proyecto en el cual se rehabiliten y se utilicen, PERO que no las vendan como nuevas, porque de seguro no piensan en solucionar un problema sino en sacar ventajas a todos tiros.

