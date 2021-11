Adolescentes afroamericanas atacan a estudiantes asiáticos dentro de un vagón de metro

El suceso ocurrió en Filadelfia, Esados Unidos, cuando varias mujeres afroamericanas comenzaron a hostigar verbalmente a 5 estudiantes asiáticos, de los cuales 4 eran varones, dentro de un vagón de metro, aparentemente tras un altercado previo que no fue grabado.

Una de las mujeres se escucha diciendo 'fue él, fue él' mientras señalaba a un joven de chamarra roja, quien después agredieron físicamente. Además, otra de las involucradas atacó a una joven asiática tras haberle quitado su cubrebocas.

No fue hasta que la estudiante asiática fue derribada al piso y pateada que los demás pasajeros intervinieron en la riña y el video acabó unos pocos segundos después.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la riña y las autoridades locales declararon que las jóvenes agresoras ya fueron identificadas pero la investigación del suceso continúa, informó el portal NBC Filadelfia.

