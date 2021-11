Luego de que se diera a conocer que el ex alcalde de Ramos Arizpe, Ramón “NN”, busca la conclusión del proceso a través de una salida alterna, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ésta podría consistir en una reparación de daños, no obstante, no especificó cifras.

De acuerdo al fiscal Gerardo Márquez la defensa solicitó un acuerdo para concluir por esta vía el caso. "No tengo aún la precisión, sé que en la audiencia intermedia, su defensa particular generó una propuesta para una salida alterna, ésta puede ser una acuerdo reparatorio y se está trabajando en ésta", dijo. Ver más: Ex alcalde de Ramos Arizpe acusado de peculado, busca reparar daños