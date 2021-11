'Último domingo del abuelo'; buscan al dueño de un billete 'especial' de 50 pesos

Motivados por un presunto recuerdo familiar, internautas se han dado a la tarea de buscar al dueño de un billete de 50 pesos, el cual sería un regalo obsequiado por su abuelo.

"Último domingo del abuelo", se lee en una etiqueta adherida al mencionado billete, mismo que de acuerdo a la usuaria en Facebook 'Glez Mari', le fue entregado como cambio.

"Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo... Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete... Pero si tu reconoces este billete, escríbeme para regresartelo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo", escribe Glez quien se dio a la tarea de censurar el nombre escrito en el billete para dar con su dueño.

Tras ser difundida la imagen del billete en la red, internautas no tardaron en viralizarla, compartiéndola más de 300 veces en la red social.