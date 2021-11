El éxito deportivo después del embarazo

Casos de éxito deportivo que llegan posterior al embarazo, se han manejado siempre como un mito, pero los rusos han llegado a decir que esa es una fórmula para hacer mujeres más exitosas en el maratón o en deportes de alta demanda a la resistencia.

Para muchos médicos pensar en una fórmula de éxito deportivo posterior al embarazo puede ser algo anecdótico, pero aclaran que después de que una mujer se embaraza muchos cambios suceden en su cuerpo, sobretodo en el tema hormonal y muchos cambios favorables en su salud, al incrementarse sus hormonas femeninas con ello algunas hormonas anabólicas que favorecen a la formación de musculo y fortalecimiento de huesos que mejoran la resistencia, se sabe además que se mejora el estado cardiovascular se fortalecen y tonifican los músculos del abdomen y con ello aumenta el nivel de energía, entre sus afectaciones existen que el ácido láctico generado en ejercicios de alta demanda calórica se acumule en la leche materna lo que la hace un sabor más agrio y no del gusto del bebe.

Un caso conocido en el bajo mundo del atletismo fue la propuesta que hacían los entrenadores extranjeros en México específicamente los polacos a sus atletas de velocidad que después de terminar el ciclo olímpico del 2004 invitaban a sus mejores prospectos que buscaran la manera de embarazarse para al llegar a los siguientes juegos olímpicos sus resultados fueran mucho mejor, algunas atletas platicaban con sus parejas y accedían a la propuesta, la verdad es que posterior a eso jamás vimos un caso de éxito importante, los que tenemos en velocidad han llegado en la época reciente y no son entrenadas por preparadores del occidente donde esta teoría es muy aceptada.

Paula Radcliffe Británica de nacimiento dio a luz a su hija Isla el 17 de enero del 2007, regreso a la competencia el 30 de septiembre de ese año en el medio maratón de Newcastle ocupando el segundo lugar de la competencia y en noviembre, diez meses después de su alumbramiento ganaba el Maratón de New York en 2H23:09, con 7 meses se embarazo participo en la una carrera benéfica de 10k corriendo en 45:35 la ruta, ella incluso dijo que su “cuarentena” fue solo de 12 días para prepararse e ir con todo por el éxito en New York, poseedora del record mundial femenino de Maratón por más de 15 años es el más claro ejemplo del éxito deportivo posterior a la maternidad.

Realmente, nuncapensé que pudiera ganar”, confeso Jessica EnnisHill, la atleta británica de 29 años que apenas 13 meses después de haber dado a luz a su hijo Reggie obtuvo el oro en heptalón en el mundial de Pekin del 2015. “Si en marzo, cuando estaba luchando para recuperar mi forma física, me hubieran dicho que en agosto iba a ser campeona del mundo, no me lo habría creído”.

El Comité Olímpico Internacional desde su cuartel en suiza trabajan en generar un manual de recomendaciones para los atletas elite posterior al embarazo con los mejores expertos en la materia.

¿Tú conoces un caso de éxito posterior a la maternidad?, sin duda el ser madre es uno de los mejores regalos de la vida, pero si ese bebe viene acompañado debajo del brazo no con tortas, pero si con medallas tiene un extra muy importante, ¿No lo crees así?