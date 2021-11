Las dos muertes del TRI

México perdió de nuevo, México perdió dos veces. Al “Tata” ya lo traen de encargo. Paco Memo se comió dos. La ofensiva no define. La defensa no contiene. El juego del hombre se desvanece en probabilidades y el Mundial sigue estando ahí, al alcance. ¿Qué hace Martino al frente de la Selección Mexicana si no hace nada?

Los partidos en Estados Unidos y Canadá no tenían que ganarse por obligación; eran aduanas complicadas. Es la Selección la que no da para más, ganar los fáciles y sufrir en los complicados. ¿El frío? México cerró con todo el partido, casi casi lo empata sobre la hora. La pregunta es la misma: ¿por qué no jugar así siempre? Canadá no fue más que México, solo fue más inteligente. Aplicado.

Me aventé el partido por TUDN. ¡Qué circo! Cinco comentaristas, con el invitado “de lujo” Rafa Márquez, que brilló más cuando no habló… Su más interesante aporte fue decir que Drogba era un gran jugador, difícil de marcar (y ya lo había dicho antes).

Los partidos de la eliminatoria mundialista del Tri solían ser interesantes, al menos en el hexagonal. Calientes, como terminó el del martes. Apasionados, pero el concepto de pasión se ha ido abaratando con el tiempo. Pueden ser los años que pesan sobre mí, pueden ser mis múltiples ocupaciones de adulto, puede ser que el futbol ya no es lo que era antes, pero esta Selección no transmite nada.

No hay coraje, no hay identidad… o tal vez solo queda una identidad desgastada. Un portero que se come dos porque ya está grande. Se ha hecho eterno en el arco tricolor, pero sus mejores años ya pasaron. Gracias, Memo, puedes ir en paz. Y con él, varios. El negocio de la Selección necesita nuevos nombres, nuevos héroes, resucitar y crear identidad.

Volteé a la tele y los dos equipos ya estaban sobre la cancha. De primero, no supe cuál era México, con eso de que sacan uniformes negros, blancos, rosas… ¿dónde quedó el verde? Extraño cuando el “Abuelo” se diferenciaba en la agonía ante Canadá para meter a un país en un Mundial. Vestido con el tradicional uniforme ante el rojo de la hoja de maple. Cosa del siglo pasado. De lejos, el martes, pude diferenciar a los “nuestros” por el color de piel.

Tras dos derrotas consecutivas en el hoy octagonal, México se ha puesto tercero en la clasificación para Catar 2022. Estamos prácticamente a un año de la próxima cita mundialista y a este equipo no se le ve rumbo, como casi siempre. Salvo por el proceso del criticado La Volpe, cuando “avanzamos caminando”, al mexicano le gusta dejar todo para mañana, para el último momento. En eso, sorpresa no hay.

Sorpresa para aquellos anticipados que compraron su boleto de reclasificación entre Santos y San Luis, pensando que se jugaría en domingo. Se les olvida leer las letras chiquitas. Se les olvida que hoy, el futbol es más negocio que antes y que el negocio va antes que todo. Desde torneos atrás, quedaron lejos los romanticismos de los horarios. Lo tradicional pasa a segundo plano, ahora se planea pensando en ganar – ganar a nivel directivo. Los horarios se negocian en la mesa. Porque a pesar de que podía leerse en la publicidad que el partido se jugaría en domingo, también se advertía que la fecha y horario estaban por confirmar.

Santos recibe al Atlético el sábado a las 7:00 p.m. en la reedición del último encuentro del torneo regular. Seguramente, veremos un partido muy distinto; tras el “pactado” empate a cero en el Corona, esta vez a ambos conjuntos les queda una eliminatoria por ganar. Me parece que el más comprometido es el Santos. Me parece que tiene todo para avanzar.

México pierde en el campo. México pierde en identidad. ¿Le seguimos? Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX.

Por cierto, antes de irme, antes de que se me olvide, quiero felicitar a Cory Muñoz por tomar las riendas editoriales de este diario. Le deseo éxito. Felicidades a El Siglo, mi casa editora, rumbo al centenario.