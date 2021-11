Plan de abasto del Gobierno de México cubre 30 % de medicinas

AML0

Hoy, 6:58 am

publicado por: Andres Manuel López 0brador

La culpa no es mía aunque los neoliberales fifis digan lo contrario, la culpa es de los demás países del mundo que no me quieren regalar medicinas pa' cubrir el 70 % restante que requieren los mexican0s

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0