El gobernador sí tiene quién le escriba

Una de las facultades históricas que tiene un gobernador en funciones, además de ejercer el poder y ser titular del ejecutivo, es ostentar el control político de su entidad. Se convierte en el primer jefe de su partido. Negocia con los diferentes grupos, pero a fin de cuentas es quien determina quiénes estarán en los cargos públicos estatales, por supuesto, e incluso municipales cuando el alcalde de una ciudad es de su mismo partido. Todos los candidatos reciben su visto bueno y son parte de sus querencias.

Algo que curiosamente no pasa en Durango. Primero porque el gobernador José Rosas Aispuro Torres ha tenido su base partidista en el PRI; segundo porque fue elegido en su entidad por el PAN; y tercero porque ha tenido que negociar con Morena y ha optado por mantenerse al margen de cualquier crítica que pueda ponerlo en el radar de la Cuarta Transformación, o al menos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El próximo año Durango renovará no solo la gubernatura, sino las presidencias municipales de todo el estado, y si algo queda claro, es que a la fecha hay más aspirantes que votantes. Razón por la que al gobernador Rosas Aispuro le sobra quién le escriba. De todos los partidos lo buscan para hacer alianzas, buscar el apoyo o que por lo menos diga por quién se decantará, algo que ha sabido capotear, al escuchar a todos y no comprometerse con nadie, ni siquiera con los de su propio partido, el PAN; bueno, al menos con ese instituto se registró y ganó.

Es evidente que la alianza PRI-PAN-PRD volverá a verse en la boleta electoral del 2022 en Durango, porque ningún candidato tendría posibilidad real de competir con la marca Morena, que además de venir ganando terreno en esa entidad, contará con la bendita cartera federal y los programas sociales que hacen difícil la competencia para cualquier otro partido. Sin embargo, lo increíble a pocos meses del inicio de la contienda es que ni el propio gobernador tenga claro quién será su candidato, o incluso si apoyará un independiente o, ¿por qué no?, hasta uno de Morena.

En calidad de "mientras" la entidad queda rodeada para las próximas contiendas electorales de un vecino priista: Coahuila; tres de Morena: Sinaloa, Nayarit y Zacatecas; y uno panista: Chihuahua, que curiosamente, a pesar de pertenecer al mismo partido que Durango, no será una sombra que dé cobijo al aspirante de la alianza en Durango, ya que la actual gobernadora, Maru Campos, quien por cierto va de entrada y llegó en alianza con el PRD, fue enemiga de incluir en la mal llamada fórmula de "Va por México" a sus acérrimos rivales del PRI, e incluso ha mostrado distancia de Aispuro.

UN DATO

No es de sorprender el esfuerzo que ha estado haciendo el gobernador Rosas Aispuro entre algunos sectores estatales del PRI y el PAN, no solo de la capital del estado sino de La Laguna, para tratar de convencerlos de que la carta más fuerte para ganarle a la Morena como marca es la exalcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera, algo que le quitaría un enorme peso de encima, más después de que en su última reunión le prometiera su apoyo incondicional, fuera por el partido que fuera, o aun si no tuviera partido.