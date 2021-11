'Reforma Eléctrica no se discutirá en cumbre', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega hoy a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para avanzar en la integración comercial a través del T-MEC, las cadenas de suministro, el desarrollo en Centroamérica, la pandemia y la producción de vacunas.

Sin embargo, entre los temas álgidos que podrían generar tensión en el encuentro, advierten especialistas, se encuentran la crisis migratoria, las energías limpias y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que comienza a discutirse en México.

Hace cinco años en Ottawa, Canadá fue la última vez en que se reunieron los líderes de las tres naciones, llamados los "tres amigos", en ese momento Barack Obama, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau. Por ello, de acuerdo con especialistas, este diálogo cobra relevancia.

De gira por Quintana Roo, previo a viajar a Washington, López Obrador aseguró que su iniciativa de reforma eléctrica no está dentro de los temas del encuentro, pero manifestó que si sale el tema, les explicará que se busca que terminen los abusos de empresas particulares.

Cuestionado sobre si abordará el tema, respondió: "No, no, no está [en la agenda], pero si sale en la conversación, pues lo tratamos; explicarle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad.

"Es muy sencillo, lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares y, en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México", expresó.

El mandatario detalló que los temas a tratar serán la pandemia de COVID-19 y fortalecer las cadenas de suministro en la región, así como migración y desarrollo.