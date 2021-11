las palabras tienen la palabra

LOS PALILLOS CHINOS

Cuando voy a algún restaurante de comida oriental, ya que no soy muy hábil para comer con palillos, normalmente pido un tenedor o cuchara al mesero… ya sabe, para no batallar. Los chinos, japoneses y muchos otros países orientales acostumbran usar los palillos como "cubiertos", es decir, utensilios para comer. Por supuesto que el comer con palillos elimina la posibilidad de incluir líquidos en el menú, pero ya al verlos comer a ellos, entendemos que éste era y es todo un estilo de vida, no sólo para los chinos sino para prácticamente todos los pueblos orientales.

En general los palillos son un par de pequeños palos rectos del mismo tamaño entre sí, que se usan para comer en China, Japón, en las dos Coreas y en Vietnam, aparte de otros países como Tailandia en donde el uso se limita sólo a ciertos alimentos.

Se fabrican normalmente de madera o de bambú, pero en algunas partes también hay de metal, hueso, marfil e incluso modernamente se hacen de plástico. Se dice que en el palacio imperial chino se usaban palillos de plata para detectar veneno en las comidas reales. Sólo le encargo que no se confunda: en cada país los palillos tienen forma algo diferente, su uso es diferente y hasta tienen nombres diferentes.

Por ejemplo, en el idioma chino mandarín los palillos se llaman kuáizi o kuaier que se refiere a "objetos de bambú para comer rápidamente". Sin embargo, originalmente en chino clásico se usan palabras como Pinyin zhú que tengo entendido que indica que los palillos están hechos de bambú.

Aun cuando cada lugar tiene su propia manera de usarlos y hasta una etiqueta para el momento de la comida, en general podemos decir que, sujetos entre el pulgar y los demás dedos de la mano derecha, los palillos se usan como pinzas para coger porciones de alimento que ya para cuando se sirvió en la mesa, está cortado en pequeños trozos para que pueda realizarse la operación con facilidad, o para arrastrar el arroz y otras pequeñas porciones de comida a la boca desde el cuenco en que se sirven. Cuenco, por si no lo sabe, es un recipiente que nosotros llamamos comúnmente "plato hondo".

Por último, le diré que los palillos se sujetan sólo en la mano derecha, incluso así deben hacerlo los zurdos. Se dice que en el Lejano Oriente y en los países musulmanes, la mano izquierda se usa para las actividades higiénicas y la derecha para comer, aunque en la actualidad los prejuicios en contra de comer con la mano izquierda están debilitándose y por ello los palillos pueden sujetarse con una o la otra mano, indistintamente.

ME PREGUNTAN: si la expresión "caer gordo", refiriéndose a una persona, es correcta.

LE RESPONDO: Sí, es una forma coloquial de decir que la persona le resulta antipática.

