La 4T no apoya a la cultura: Francisco Martín Moreno

Los escritores están obligados a denunciar lo que sucede, con todos los riesgos que esto conlleva. Ese es el pensamiento de Francisco Martín Moreno, escritor que hoy presenta su reciente novela México roto (Alfaguara, 2021), la cual es el segundo volumen de una trilogía inspirada en la política del actual Gobierno federal.

“Es muy importante que los escritores no seamos cómplices de la debacle, para mí es fundamental. Como pongo en la contraportada de la novela: ‘No seré cómplice del proceso de destrucción de México que usted, lamentablemente, encabeza con gran éxito’. No podemos ser cómplices y tenemos que denunciar todo lo que, a nuestro juicio, está sucediendo en nuestro país […] No tenemos más que un país y estamos obligados a defenderlo a como dé lugar”, comenta el escritor en una entrevista virtual para El Siglo de Torreón.

El periodismo, la razón y los argumentos son las armas que pueden defender a quien escribe. En la obra de Francisco Martín Moreno, Andrés Manuel López Obrador es llevado a la ficción en la figura del presidente Antonio M. Lugo Olea (AMLO), un hombre roto de rencor, de resentimientos, que vive ausente ante la mala elección de sus decisiones.

“Yo siempre he escrito novela histórica que, cuando hablas de Iturbide o cuando hablas de Moctezuma o hables de quien hables, evidentemente ya pasó y el cambio es insignificante, o puede ser necesario que encuentres nuevos documentos o nuevos hallazgos. Pero aquí, concretamente lo que te estoy diciendo, escribir una novela en tiempo presente es muy complicado […] Todo cambia a gran velocidad y es muy desesperante que lo que tú ya investigaste y crees que encontraste una gran cantidad de razones y de argumentos, ya no sirve para nada”.

México roto comienza con el sueño del periodista Martinillo, quien oníricamente se imagina la inauguración del aeropuerto de Texcoco (proyecto cancelado para dar paso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), con más de 200 aviones estacionados de distintas aerolíneas internacionales. En palabras de Francisco Martín Moreno, su personaje sueña con que Antonio M. Lugo Olea pierde la revocación del mandato y un nuevo presidente llega, captando la atención de inversionistas extranjeros.

“ (AMLO) le está dando la espalda a todo. Hay que tomar en cuenta que, como digo en la novela, es un malagradecido desde el momento que las instituciones que crearon nuestros padres, nuestros abuelos, las instituciones electorales como el INE, llega a destruirlas porque dice que no sirven para nada, que está muy caro, cuando en realidad lo que quiere es administrar el INE al estilo de Porfirio Díaz. Porfirio Días decía: ‘Quien cuenta los votos gana las elecciones’, entonces quiere votar los votos porque se quiere eternizar en el poder”.

El escritor también menciona cómo el personaje principal de esta novela juega con la esperanza de la gente, al hacer promesas que no puede cumplir y construir obras “faraónicas” como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya que, a ojo de Francisco Martín Moreno, nacerán quebradas.

“Es un desperdicio monumental de recursos. Le quita recursos a la educación, le quita recursos a la salud, le quita los recursos a la infraestructura”.

Martín Moreno publicará el volumen de su trilogía en 2024, cuando el mandato de Andrés Manuel López Obrador haya llegado a su fin. La experiencia del escritor revisando la vida de presidentes mexicanos le permite vaticinar que el actual mandatario se verá ante una posible devaluación.

“Creo que él piensa que un presidente que devalúa se devalúa, pero en el fondo él no quisiera asistir a la debacle que viene. Él ya sabe que ya se acabó la recaudación. ¿Qué vas a recaudar cuando no hay crecimiento económico? ¿Cuándo las empresas escasamente venden? ¿Cuándo hay despidos por todos lados? Al revés, si llegaran capitales de todo el mundo crecería la economía y al crecer la economía se financian las empresas, crecen las empresas y al crecer las empresas pagan más impuestos y al pagar más impuestos, el gobierno tiene más impuestos para las obras sociales”.

Por último, el escritor criticó la postura del mandatario ante el sector cultural, pues en los primeros años de su gobierno ha recortado presupuestos en el rubro y quitado fideicomisos. Incluso, algunos festivales como el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tuvieron que trabajar sin presupuesto federal en 2021.

“Aquí nadie riega el árbol de la cultura. Y claro, es lo que somos y es con lo que tenemos que crecer y es lo que tenemos que defender, pero esta 4T no defiende a la cultura. Y no solamente no la defiende, la hunde con unas consecuencias verdaderamente terribles”.