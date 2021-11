Decepcionante aprobación del presupuesto federal de 2022: Congreso de Coahuila

El líder del Congreso de Coahuila, diputado Eduardo Olmos Castro, dijo que la aprobación del presupuesto federal para el 2022 fue decepcionante".

Lamentó que la bancada mayoritaria de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados no hayan considerado las miles de reservas que hicieron parlamentarios del PRI y del PAN, y las desecharon sin siquiera saber de qué se trataban. Evidentemente los diputados federales de Morena beneficiaron únicamente los proyectos que le interesan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que la reducción de recursos afecta mucho al estado y los municipios.

No se preguntó hasta qué grado esta falta de interlocución vaya a afectar el día de mañana la relación con las diferentes fuerzas políticas, esto para las reformas constitucionales que requieren más votos que la mayoría simple y, seguramente, Morena no los tiene.

"Ahora eso está en la cancha de los diputados federales pero se nos había despertado la esperanza de que la actitud fuera un poco más abierta de lo que vimos en la Legislatura Federal pasada", comentó.

Subrayó que el recorte presupuestal afecta a todos, estados y municipios, en materia de salud, educación, seguridad pública y todos los rubros. "La infraestructura para un estado tan importante como el nuestro es fundamental, Coahuila es un estado fronterizo muy grande que requiere optimización, modernización y actualización. Vimos la desaparición de los fondos metropolitanos, de diferentes fondos que ayudaban mucho en la infraestructura".

Le impacta a todo el estado, a los municipios, y nos vamos a tener que amarrar más el cinturón, apuntó. Olmos Castro opinó que es una forma de centralismo que el gobierno federal quiera acaparar el presupuesto porque Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados.

"Pero esa mayoría no se refrendó en esta Legislatura, y cuando se trata de reformas constitucionales que requieren de dos terceras partes, ahí los votos no los tienen", subrayó. He visto, indicó, que ya empezó ese jaloneo por redefinir la postura de los partidos de oposición referente a su nueva relación con el partido mayoritario, veremos cómo evoluciona.

El residente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila declaró que, aunque no hay manera de modificar el presupuesto, si no pueden revertirlo, cuando se analice una reforma constitucional los Congresos de los estados votan, y decide el voto mayoritario de las legislaturas.

Por tanto, habrá que seguir señalando de una manera muy clara la necesidad que tenemos en nuestro estado, la importancia de la interlocución de todas las fuerzas políticas. Sobre todo estar muy al pendiente de cómo nos está impactando de manera permanente en la creación de nuevos empleos y la infraestructura que necesitamos, puntualizó.

