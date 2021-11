Con el objetivo de acordar una reparación de los daños ocasionados al erario público, de los cuales se encuentra acusado el ex alcalde de Ramos Arizpe, Ramón “NN”, la defensa solicitó concluir el proceso a través de una salida alterna, no obstante, hasta el momento no sido autorizada.

Fue el día de ayer que se llevó a cabo la audiencia intermedia en Saltillo en contra de José "NN", Ramón "NN" y Vicente "NN", éste último ex tesorero del acalde por el delito de peculado bajo la causa 144/2021. Ver más: Ex alcalde de Ramos Arizpe acusado de peculado, busca salida alterna