Dos hombres protagonizan un tiroteo a quemarropa en plena calle de Nueva York

El enfrentamiento fue grabado en El Bronx, Nueva York, cuando dos hombres que caminaban sobre la acera en sentidos opuestos se detuvieron a centímetros de distancia y ambos desenfundaron armas de fuego y procedieron a dispararse a quemarropa, provocando que tanto ellos como sus acompañante salieran corriendo.

Autoridades locales reportaron que ninguno de los involucrados resultó herido ni tampoco se reportó daño a la propiedad a causa del tiroteo.

Hasta el momento las autoridades no han identificado a ninguno de los involucrados, por lo que difundieron el video en redes sociales y pidieron ayuda al público para identificarlos, informó el portal News 10.

WANTED for AN Att Assault in front of 223 Saint Ann's Avenue . #Bronx @NYPD40pct on 11/15/21 @ 9:58 AM two individuals discharged several rounds from their firearms at each other Reward up to $3500Seen them? Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/1a5XrVIKzO