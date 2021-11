Luego del triste cumpleaños n.º 5 del Metrobús, el proyecto más importante de movilidad urbana que no ha concluido -mismo que uniría a Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, los cuatro municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna, a ejecutarse con el ya desaparecido Fondo Metro-, los subagentes, disfrazados de alcancía, andan muy preocupados por conocer de fondo avances del esquema mediante el cual el gobernador Miguel Riquelme habrá de mostrar lo fuerte que Coahuila es para poder retomar el proyecto -al menos de este lado del padre Nazas- en el próximo 2022. Lo anterior, considerando que faltan unos cientos de millones de pesos (acercándose a los mil) para concluirlo, lo que no es tarea sencilla, aun con el modelo público-privado que se ha planteado. De inicio, parece todo un reto -de esos que le gustan a don Miguel para mostrar músculo allá en la "capirucha" del esmog-, razón por la cual mantiene el suspenso respecto a la compra de unidades, tarifas, subestaciones, obras pendientes y otras nimiedades que seguramente ya tiene calculadas, pues no ha dejado de aseverar que el próximo año se podrá avanzar en ese sentido.

El optimismo es más notable cuando a Coahuila tampoco le fue bien con el PEF 2022, donde solo recibe un aumento de menos de 4 mil millones de pesos adicionales a lo autorizado este año (que recibido es otra cosa), lo que además podría poner más piedras en el camino en la proyección acorde a las aspiraciones del "góber" en el escenario nacional.

***

Del lado de Durango lejos está de consolidarse el proyecto del Metrobús, toda vez que las obras nunca empezaron, y es que algunos integrantes de la Cuarta Transformación han aprovechado para tachar de 'desmemoriados' a los aspiracionistas conservadores de la ultraderecha que hoy se quejan de la falta del recurso federal con este propósito.

Señalan que antes de que en el municipio gomezpalatino de La Esperanza -por aquello de la histórica Jabonera- fuera sometido el recurso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a una consulta a mano alzada que derivó en la cancelación del Metrobús, el proyecto ya llevaba años de retraso en aquellos lares, pues mientras en Coahuila arrancaron acciones correspondientes en 2016, en Durango el proyecto no fue apoyado por el entonces gobernador priista, Jorge Herrera Caldera, quien abanderaba como prioridad 'Agua Futura', lo que hoy es Agua Saludable para La Laguna y que representa el proyecto más importante del Gobierno de López Obrador. Fueron dos años en los que se descartó el Metrobús como prioridad del Gobierno duranguense, mientras que, ya como nuevo mandatario, José R. Aispuro manifestó siempre estar a favor del Metrobús. No obstante, las palabras no se tradujeron en hechos, pero ya en el poder su Gobierno fue sancionado por la Federación con cinco millones de pesos por no haberlo iniciado en Gómez Palacio y Lerdo en el año 2017, poniendo en juego 130 millones de pesos federales asignados por el Gobierno de Peña Nieto y dejando en "stand-by" otros 170 millones que aportaría el Estado.

¿Cuál fue la pared para avanzar en Durango? La negativa de las asociaciones de transportistas y sindicatos que han trabajado por años en las campañas políticas a favor del PRI (y recientemente a favor de Morena), que las hicieron intocables por los compromisos derivados, y por lo cual nunca se consolidaron acuerdos -tampoco hubo mucho interés- para que el nuevo transporte colectivo pudiera avanzar.

***

Para no perder la costumbre, justo el tema electoral del 2022 es lo que en Durango ya tiene a todo el mundo preocupado por el movimiento de regeneración… Perdón, por el de renovación de la gubernatura, razón por la cual el panorama en Durango se antoja complicado, con 14 aspirantes de Morena registrados, entre los que destacan como los más activos el senador José Ramón Enríquez Herrera, la alcaldesa 'maravilla' de Gómez Palacio (denominada así por su séquito más íntimo), Marina Vitela Rodríguez, y el comisionado de Seguridad Federal con licencia, Manuel Espino; por cierto, todos con amplia trayectoria política por cargos obtenidos gracias a su militancia y/o alianza con la ultraderecha conservadora aspiracionista, llámese la tambaleante alianza PRI-PAN-PRD, que busca ganar el favor del más del millón 332 mil ciudadanos que conformaron el listado nominal en la más reciente elección donde les fue muy bien en la capital de los alacranes, pero tuvieron una derrota apabullante en La Laguna.

Dichos resultados se sumaron a una tendencia nacional donde el partido del presidente de México se consolidó como la primera fuerza política en los estados, al gobernar al 46 % de los mexicanos de 17 entidades federativas (de las 32), pero la suerte aún no está echada y, como en política el que respira suspira, nuestras subagentes, disfrazadas de bocina inteligente 'Alexa' y aplicación 'Siri', se unieron para conocer los nombres de los candidatos que podrían abanderar la alianza opositora.

Por el lado del PRI los más sonados son Esteban Villegas (quien perdió la elección con Aispuro), la exalcaldesa Leticia Herrera Ale y el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (de entre 7 que ya levantaron la mano), mientras que del PAN se menciona al secretario de Gobierno, Héctor Flores, a Jorge Salum, actual alcalde de Durango capital, al exsecretario de Seguridad y hoy flamante diputado federal Javier Castrellón, así como al diputado federal (antes diputado local) Carlos Maturino Manzanera, así como a la exalcaldesa lerdense y coordinadora de Gabinete, Rosario Castro Lozano. Hasta el momento no hay acuerdos entre PRI y PAN respecto a quién encabeza el proceso electoral, que ya arrancó desde el 2 de noviembre en Durango.

Lo que todos tienen claro es que de no consolidarse la alianza opositora, difícilmente podrán hacer un contrapeso real contra el voto del 'pueblo', que se ha deslumbrado con los programas del Bienestar.

***

Mientras todos en Durango se ocupan de lo importante (para ellos) y no tanto de la ardua labor de gestionar más presupuesto de la Federación para el próximo año -actividad en la que no tuvieron éxito en Durango, pues la entidad dispondrá en el 2022 de solo mil 200 millones de pesos más que en el presente año-, los subagentes reportan que el presupuesto se quedó prácticamente como lo planteó el Ejecutivo, por mucho que lo celebró el diputado Omar Castañeda, quien además es secretario de la Comisión de Presupuesto y Obra Pública. De la diputada Maribel Aguilera tampoco se conoce algún logro en materia de aumento presupuestal para la entidad, ni en la presente legislatura ni en la pasada, donde también fue diputada federal.

Volviendo a don Omar, entre sus más allegados se comenta como un hecho que a principios de enero próximo el legislador dejará el Palacio de San Lázaro para regresar a la presidencia gomezpalatina y trabajar en dos objetivos principalmente. El primero: tratar de regresar a toda su gente a la nómina municipal que ha sido eliminada de ese valioso documento por la mujer 'maravilla', y por lo cual, dicen, podría grillar con algunos regidores y empezar a ponerle condiciones a la alcaldesa aspiracionista.

El segundo punto es fortalecer la estrategia que siente lo puede llevar a ocupar la preciada silla que hoy tiene Vitela. La semana pasada ambos compartieron la mesa, platicaron, comieron, pero al final la fisura entre el legislador y la presidenta prevalece y el escenario se torna complicado si alguien mueve algunos hilos en la capital del esmog para que en Durango vaya un varón por Morena para la gubernatura, con lo cual la presidenta Marina Vitela buscaría la reelección y Omar, que ya se ve despachando desde las alturas del edificio de la avenida Madero, sería su principal rival.

***

Y con las malas noticias del presupuesto, donde ni en Coahuila ni en Durango ven claro por dónde se pueda consolidar el proyecto de Agua Saludable a más tardar en diciembre del 2023 -como dijo el presidente López Obrador- porque por ningún lado aparecen los dineros etiquetados, los subagentes, disfrazados de ejidatarios, dicen que hasta el momento ni el propio Gabriel García (no el desaparecido colombiano, sino el senador recién nombrado encargado de Agua Saludable) ha podido convencer a los inconformes usuarios del Módulo de Riego 03 en Lerdo, Durango para poder avanzar en el proyecto que busca llevar agua sin arsénico y reforzada con vitamina B12 para los posibles votantes del 2022. Los preocupados agentes temen que el proyecto no solo se quede atorado en San Jacinto, sino que se venga mandando por último a La Goma después de las elecciones, dejando a la Comarca Lagunera no solo sin Metrobús, sino también sin Agua Saludable, además de los recortes de miles de millones de pesos que sin duda se habrán de reflejar en falta de recursos para mantenimientos y obras carreteras. Ahí pues que este subagente 007 tuvo algunos imprevistos a bordo de su vehículo Aston Martin DB5, al poncharse esta semana en una de las horrorosas calles de la periferia de Torreón, y la semana anterior en una de las intransitables calles de Gómez Palacio.

***

"Nada ni nadie por encima de la ley" es una frase trillada utilizada por algunos políticos matamorenses, municipio que por años y administración tras administración pareciera regirse por la misma Ley de Herodes (transmitida magistralmente por el director Luis Estrada), donde, a decir de los subagentes, en el poblado Guadalupe hay dos familias que se atrevieron a invadir la vía pública, ampliando sus viviendas, haciendo alarde del poder que les conceden sus influencias con un político que estaría 'bien parado' con el actual presidente municipal, Horacio Piña, y más con el alcalde entrante, Miguel Ángel Ramírez "El Charro"; y tal parece que así es. Hace algunas semanas, maquinaria enviada por la autoridad municipal llegó hasta el lugar con la orden de demoler la ilegal construcción, pero cuando estaban a punto de iniciar, una llamada telefónica recibida por quien encabezaba el operativo detuvo todo. Ante la indiferencia de la Presidencia matamorense, los afectados llevaron el caso hasta el Gobierno estatal, en el que la Secretaría de Gobierno ya interviene, manteniendo estrecha relación con los perjudicados.