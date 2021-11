No esperaba nada del presupuesto: Riquelme

"Yo no esperaba nada del presupuesto", reiteró ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, respecto a la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, mismo que se logró gracias a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y que supone recortes considerables para la entidad en diversos rubros.

Ante medios de comunicación de Torreón, el mandatario detalló las diversas afectaciones en materia presupuestal que contempla el nuevo Presupuesto de Egresos, principalmente porque desaparecieron fondos como el Metropolitano, de Fortalecimiento a la Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg), apoyos a Pueblos Mágicos, así como del refuerzo a la obra del Corredor Económico del Norte y que supone una mayor reactivación del estado.

"Fui diputado federal y sé que moverle un peso al presupuesto significa un trabajo enorme para poderlo cuadrar de nueva cuenta, así quedo, yo no esperaba nada del presupuesto, aprovecho para agradecer la lucha que dieron los diputados de Coahuila, digo, no todos, los del PRI, no sé si haya del PAN aquí por Coahuila aunque sé que por la circunscripción sí, pero dieron la batalla, los escuché debatir y también vi su impotencia al no entrar en discusión, simplemente al aprobar y actitudes hasta burlonas cuando ganaban alguna votación en cada una de las reservas que se hicieron… Agradecer a los diputados federales por Coahuila, a los diputados federales del PRI por la lucha que se dio por el presupuesto", declaró.

AFECTACIÓN EN FONDOS Y PROYECTOS DE OBRA

El mandatario estatal precisó que solamente en el Ramo 33 de aportaciones federales se tendrá un aumento real del 0.7 por ciento, al esperarse en 2022 unos 18 mil 756 millones de pesos contra los 17 mil 955 del año 2021; en el Ramo 28 de participaciones federales el aumento sería de solamente 9.9 por ciento, al pasar a 24 mil 770 millones de los 21 mil 724 millones de este año; no obstante todo sujeto a que la recaudación federal participable sea a razón del 11 por ciento anual, lo que quiere decir que de ser menor la aportación a la entidad caerá según sea el caso.

Sobre obras como el Corredor Económico del Norte reiteró que se realizará mediante el esquema de Asociación Público-Privada antes de que concluya su gestión al frente del Gobierno de Coahuila.

Recursos

