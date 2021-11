'La ley no se negociará': Jonathan Ávalos sobre manifestación de habitantes de comunidades de Francisco I. Madero

“La ley no se negociará y es claro que todo esto tiene tintes políticos” dijo el alcalde Jonathan Ávalos por la manifestación que realizaron habitantes de varias comunidades.

“Ellos venden bebidas en forma clandestina y pretenden que se les deje trabajar y eso es irregular, yo no puedo negociar algo que está chueco” dijo.

El alcalde manifestó que incluso algunos de los quejosos, ya no eran comisariados ejidales, no obstante pretenden que se les permita vender ese tipo de productos, por lo que dijo son ellos quienes están duplicando los negocios, aunque reconoció que en algunos casos si se les entregó el permito en los Comités de Bienestar para ayudar a la gente.

“Le ley es la ley y el reglamento municipal de alcoholes o la ley estatal, se contempla una cantina ejidal, existen los giros de cantina, bares, restaurante bar o expendios. No existen lo que ellos dicen y ellos”.

Ávalos Rodríguez aseguró que incluso algunos le “mandaron decir que no los moleste en sus cantinas” a lo que advirtió que no cederá, pues repitió que la ley no se negocia.

En cuanto al desabasto de agua, declaró que los pozos que estaban averiados ya están funcionando, por lo que aseguró que se está dotando del vital líquido, por lo que dijo esa denuncia no “tiene por que ser”.