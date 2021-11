Explota batería de aerotabla mientras se estaba cargando y hiere de gravedad a una mujer

El suceso ocurrió en West Midlands, Inglaterra, cuando la batería una aerotabla (hoverboard) que se estaba cargando explotó y esparció su contenido fundido a través de la sala de estar del hogar, provocando un incendio.

La dueña de la casa, Jacqueline Barrett, quien padece esclerosis múltiple y cuyo dormitorio se encuentra en el primer piso, se percató del incendio y decidió llamar a su hijo, quien en cambio llamó a los bomberos, los cuales arribaron a la escena a los 5 minutos y se precipitaron a rescatar a la mujer.

Barrett sufrió heridas graves gracias al incendio y actualmente se encuentra en un coma inducido en un hospital y el video del incidente, captado por una cámara de seguridad, fue difundido por los bomberos de West Midlands como advertencia a las personas de no dejar objetos electrónicos desatendidos mientras se cargan, informo el portal Ruptly.

