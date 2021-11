Poeta mexicano Margarito Cuéllar es reconocido en China

El poeta mexicano Margarito Cuéllar ha anexado otro premio a su currículum. Fue el pasado jueves cuando un correo en chino llegó a su bandeja de entrada. El mensaje contenía una buena noticia, Cuéllar había ganado el Premio Internacional de Poesía Golden Magnolia de Shanghái 2021. “Me escribe un amigo: definitivamente los otoños son tuyos”.

Se trata de una condecoración que cada año entrega el Festival Internacional de Poseía de Shangái, que en 2021 celebra su sexta edición. El premio reconoce la obra y experiencia de un poeta, en este caso el autor de obras como Señales luminosas bajo el cielo de cobre (2020) recibirá una copa, un diploma y un estímulo económico de 30 mil RMB (aproximadamente 97 mil pesos mexicanos).

La ceremonia de premiación se realizará de manera virtual el próximo 14 de diciembre. El potosino, radicado en Monterrey desde 1973, no podrá viajar debido a la pandemia. Será un representante de la Embajada de México en China quien reciba el premio en su nombre y lea algunos de sus poemas.

Más allá de la lengua

El nexo de Cuéllar con China laza sus versos al año 2015, cuando viajó a la ciudad de Kunming a un encuentro de literatura donde participó como ponente. A partir de ese momento, alrededor de cuarenta de sus textos y poemas comenzaron a ser traducidos, además de publicarse entrevistas en periódicos y suplementos de la nación oriental. El intercambio ha sido constante.

“A partir de ahí también hicimos un intercambio con poetas a través del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), para que los poetas chinos que visitaran Latinoamérica pudieran estar en Monterrey, en el norte de México. De esa manera se ha establecido un puente”.

El viaje de 2015 permitió a Margarito Cuéllar conocer a poetas pertenecientes a la escena contemporánea china. La región que visitó, en el sureste del país, es donde estuvieron las universidades durante la invasión japonesa.

“Son regiones que tienen un vínculo muy cercano con el pensamiento y con la poesía, desde siglo atrás. A partir de ahí, me quedo con la idea de que realmente lo que conozco de ese país es muy poco y entonces me pongo a estudiar la filosofía china, sobre todo lo que tiene que ver con el budismo y con el zen y empiezo a estudiar los poetas clásicos”.

Así, Cuéllar dio lectura a las obras de clásicos como Li Bai, Han Shan, Li Ts'ng Chao, Wang Wei o Tu Fu. Después hizo hilos con la poesía moderna, nombres con quienes se identifica como lector: Xi Chuan, Duo Duo, Shen Haobo, Yu Jian, Shou Sese, Cai Tianxin y Gu Cheng.

“Encuentro a los poetas que vivieron la crueldad de la Revolución Industrial y algunos incluso estuvieron fuera de su país. Otros que se quedaron porque eran muy pequeños. El mismo poeta Yu Jian, que me recibió cuando fui, había vivido esa época. Digamos que son poetas que viven particularmente ese momento de niños y jóvenes, y que luego se refleja en su poesía”.

Cuéllar afirma que la poesía contemporánea china se distingue de la clásica tras desarrollarse en ámbitos más urbanos y abordar problemáticas sociales. En resumen, su nexo con China emerge de la combinación entre lo clásico y lo moderno, entre la filosofía y la poesía.

“¿Qué encuentro ahí? Encuentro un tiempo detenido, siglos de poesía china detenidos en el tiempo. Durante épocas China ha estado aislada del mundo y empieza esa vinculación con Occidente. Los poetas chinos que conocíamos eran a través de traducciones francesas, traducciones inglesas o traducciones de traducciones. Creo que la novedad es que a partir de que se crean los institutos Confucio en América Latina (lo cual no tiene más de quince años), empieza a ver traducciones directas de los poetas chinos y creo que eso ya nos facilita una lectura al habla hispana”.

Presente

Margarito Cuéllar recibirá el Premio Internacional de Poesía Golden Magnolia de Shanghai 2021, a unas cuantas semanas de que la Diputación de Salamanca en España publicara Ensayo sobre la belleza y el desorden de las cosas, obra con la que el poeta potosino resultó galardonado en el VIII Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador. Su trayectoria es ejemplo de trabajo arduo y entrega a la poesía, fruto de quien no aparta la mirada del renglón.

“Estoy parado frente a un lugar donde se han consumido ya varias décadas. Estoy a punto de cumplir 40 años de que se publicó mi primer libro (Que el mar abra sus puertas para que entren los pájaros en 1982) y estoy frente a una cara de reflexión en todos los sentidos, de valoración crítica”.

El poeta ha entrado a una etapa de su vida donde la reflexión es costilla de su trabajo literario. Su poesía se vincula al pensamiento, a la naturaleza, símil a la obra de los poetas chinos. Para él la filosofía no puede separarse de la poesía, sus lazos son profundos y no existe transformación del ser humano si no se emplean estos aspectos inmateriales para su combustión.

“Esa es la enseñanza que yo tengo. Estoy parado sobre ello. Mis lecturas, mis reflexiones y mi poesía están encaminados hacia allá. Y no es que trate de dar un mensaje, porque finalmente en la poesía contemporánea el lector encuentra algo que lo identifique, algo que lo hace sentirse involucrado; la mirada del otro siempre complementa el texto”.

Revisando a la distancia al niño que fue, al joven soñador deseoso de transformar el mundo que aún emite eco en su interior, estos son los reflejos de una vida que se presentan ante Margarito Cuéllar. Nunca pensó en la fama ni el éxito como engranes de la poesía, sus verdaderos logros consisten en dar respuesta a uno mismo.

“La poesía tiene más preguntas que respuestas y uno mismo siempre está preguntando si realmente la poesía responde o no. Entonces, creo que estoy en este momento, en este tiempo, con todo este desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en el aula (aunque sea virtual) entre mis alumnos, la convivencia diaria con mi esposa, el intercambio, la conexión con mis hijos que he visto crecer y realizar su trabajo por su cuenta. Digamos que todo eso te hace mantenerte en una firmeza en cuanto al pensamiento y que el aprendizaje no se acaba, eso también sería parte de mi reflexión”.