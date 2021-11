Familiares de Rosario Robles Berlanga iniciaron una resistencia civil pacífica para demandar la inmediata liberación de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Enrique Peña Nieto.

Desde 2019, Robles Berlanga fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público por la investigación derivada del caso de la Estafa Maestra y permanece sujeta a prisión preventiva justificada en Santa Martha Acatitla.

En conferencia de prensa, Francisco Robles y Marina Moguel Robles, hermano e hija de Rosario Robles, explicaron que esta estrategia se realiza en colaboración con organizaciones civiles, con quienes buscan la liberación de la exfuncionaria porque se trata de un caso político y no legal, razón por la que tampoco buscan modificar la medida cautelar por prisión domiciliaria.

Señalaron que este lunes, y hasta el próximo 15 de diciembre, iniciarán la resistencia con recorridos a embajadas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Francisco Robles comentó que también realizarán concentraciones en la Glorieta de la Palma, en Avenida Paseo de la Reforma, una vez a la semana, para difundir volantes e informar a los ciudadanos sobre lo que realmente pasa con el caso de su hermana.

A finales de noviembre, informaron, realizarán una movilización de 36 horas en el Zócalo capitalino donde también harán un ayuno de 10 días.

Antes de esta movilización también harán una marcha sobre Avenida Insurgentes, pues consideran que no existen razones legales para mantener presa a Rosario Robles.

Mariana Moguel reiteró que su mamá, a diferencia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no señalará a nadie para demostrar que es inocente pues busca salir libre “por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás”.

“Mi mamá se presentó de manera voluntaria. A mi mamá se le acusa por omisión. No declaró haber recibido 10 millones. A mí no me importa el caso de otras personas como el de Lozoya, pero hay que señalar que muchas veces han dicho que no ha querido hablar, claro que no porque mi madre no es un circo y no se va a prestar a pisar a nadie para obtener beneficios”, afirmó Mariana Moguel Robles.

