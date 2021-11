Policía de Saltillo de las 10 más efectivas de México

A pesar de los recortes federales en materia de seguridad, la Policía de Saltillo lleva 16 trimestres manteniéndose como una de las más efectivas y confiables a nivel nacional de acuerdo al INEGI, señaló el alcalde, Manolo Jiménez Salinas.

Resaltó que ser una de las policías municipales más efectivas y confiables de México no es obra de la casualidad, esto se debe a que se tiene y se construyó un plan de trabajo, el cual se logró ya que se tiene un gran equipo.

“Según datos del INEGI, llevamos 16 trimestres consecutivos siendo una de las diez policías municipales más efectivas y más confiables, siendo una de las diez ciudades más seguras de México, promediando en el cuarto lugar nacional, son dos mil 500 municipios y tenemos el cuarto lugar nacional”, sostuvo.

Indicó que se logró fortalecer la corporación a pesar de los recortes federales que existen en materia de seguridad pública y los recursos que utilizaron fueron propios así como aportaciones del gobierno estatal.

“En el tema de seguridad no podemos dar una paso atrás, puro para delante, en el tema de seguridad no podemos echar campanas al vuelo, no podemos levantar bandera blanca, aunque somos una de las ciudades más seguras de México, tenemos que seguir trabajando sin bajar la guardia”, sostuvo.

Por su parte, el Comisionado de Seguridad, Fernández Montañez, manifestó que en la actual administración municipal se creó un nuevo modelo de atención de la seguridad en la capital del estado, donde por primera vez en la historia la ciudadanía cobró un papel fundamental en cómo se atiende la seguridad en la ciudad.

“Hace cuatro años la mayoría de los agrupamientos no existían, al inicio de la administración era de rondines y únicamente de prevención, hoy en día con el apoyo del gobernador se ha logrado construir una policía sólida, ciudadana, de reacción, preventiva, pero que sobretodo coordinada participan en la resolución de delitos como el robo y de delitos de alto impacto”, recordó.

Asimismo, se afirmó que se seguirá trabajando en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalías y con todas las corporaciones e instituciones, además que los nuevos modelos.

