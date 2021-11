¿Qué nos sorprende?

¿Perder en Estados Unidos contra su selección de futbol? Normal, con Juan Carlos Osorio se rompió la maldición en noviembre del 2016 pero después todo a la normalidad, no estamos acostumbrados a ganar ganar allá, punto.

¿Qué no haya proyecto en nuestro futbol? Nunca lo ha habido. Nuestra selección mexicana de futbol siempre ha estado enferma de inmediatez. Una enfermedad progresiva y mortal que además es muy difícil de detectar por el enfermo y sus doctores. Quien cuida al afectado piensa que está haciendo lo correcto para que mejore el paciente, pero simplemente le sigue haciendo más daño con “grandes remedios” simplemente para salir de la sigilente crisis: Copa Oro, eliminatorias, el siguiente mundial.

¿Que nuestra selección mexicana de futbol sea más un negocio que una institución deportiva? ¡Por Dios! Tiene décadas pasando eso y la fórmula sigue siendo maligna. Se vende un producto como algo de calidad cuando realmente nuestra selección no es de las primeras 10 del mundo. Se aprovecha el mercado de mexicanos en Estados Unidos de una manera que entiendo, pero que no comparto, jamás ese negocio millonario cesará y aunque esto tiene ya más de 30 años, es momento que nuestros federativos y dueños no han podido coexistir con el negocio y el nivel deportivo, claramente siempre la balanza se inclina al negocio y todo termina en lo mismo.

¿Que el Técnico del TRI luzca rebasado? No hay un solo entrenador que no acabe loco después de estar en esa silla. Todos llegan con actitud de que no les va a pasar y les pasa, es más, los que llegan más coherentes y calmados, como es el caso de Gerardo Martino, terminan peor. El Tata ya está harto de todos, de la prensa de sus jefes y lo más grave: de algunos de sus propios jugadores. El Tata no puede entender que los objetivos normales de cualquier selección aquí sean otros, aquí importa todo, aquí se le exige como si fuéramos Brasil o Alemania. Aquí se puede empatar con Jamaica en Kingston pero no perder en Estados Unidos, donde rara vez nos va bien. Importa más ganar una miserable Copa Oro que planear bien la eliminatoria. En México los objetivos están al revés. El Tata ya no entiende nada.

Finalmente México irá al mundial de Qatar y seguirá nuestro loop interminable, el círculo vicioso en el que está atrapada nuestra selección mexicana de futbol que seguirá siendo un gran negocio, pero no un gran equipo.