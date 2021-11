Hospital General de Saltillo 'atora' pago de liquidaciones a trabajadores despedidos

Una ex empleada del Hospital General de Saltillo denunció que pese a que desde hace cuatro meses fue despedida del nosocomio, no se le ha pagado la liquidación, situación que aseguró se encuentran además al menos cinco ex empleados más.

Martha Serrano, quien trabajó en el área administrativa del hospital, informó que por temor a que ya no se les contrate en otros lados, los demás ex trabajadores no han dado a conocer lo anterior. De acuerdo a la ex empleada, fue en el mes de julio de 2021, que fue desocupada, luego de ocho años de servicio. "Me hicieron la carta de finiquito y la entregué el 17 de julio y es desde entonces, cada ocho o quince días que voy al hospital, he dado vueltas en más de 25 veces, si no es que más", dijo. Indicó que se trató de un despido injustificado, pues nunca se firmó una renuncia. Informó que hubo otros trabajadores que fueron despedidos en agosto y recontratados de nuevo, no obstante, estos tenían sólo seis meses cuando fueron desocupados. Destacó que hasta hace poco le pidieron papelería del mismo lugar para realizar una nueva contratación, pero esta no se ha concretado. Además se les ha pedido papelería, la cual además de que sus trámites tienen un costo, no ha sido tomada en cuenta para ser reintegrados bajo nuevos contratos. Indicó que es el licenciado Armando Corvera, de la Secretaría de Salud, quien se encargaría de externar la liquidación, no obstante, aunque le prometieron otro puesto, este no se ha dado. "Me dijeron que podría trabajar de nuevo, pero por honorarios es decir para trabajar por servicio o por horas. Me pidieron carta de antecedentes no penales, examen médico y otros documentos, pero tampoco se ha dado", indicó. Indicó que le manifestaron que la bolsa de trabajo se cerró y será hasta enero del próximo año que se determine si podría reintegrarse.