Iglesia católica pide a mexicanos realizar con 'responsabilidad' festejos a Virgen de Guadalupe

Empieza la Colecta del Billetote Anual. Pagan Publicidad por Mes .Pero cuanto no Re.Cogen Golozotes. Ahi esta El Billete. El Indio Sigue comprando Espegitos

joseyaquigarciamartinez

Hoy, 2:39 pm

publicado por: Joseyaqui Garcia Martinez

La hipocresía de la iglesia católica en su máximo esplendor. Porqué no suspendieron las peregrinaciones , danzas y todo ese show....? Billete, papá, billete. Y el covid19..? Ese, no existe. Ah, dice el papa-natas que no gasten flores para la iglesia, mejor ofrenden dinero en efectivo.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1