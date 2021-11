AMLO y Elon Musk

El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Nueva York para presidir el día martes la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuya presidencia mensual de dicho órgano de máxima importancia en el concierto internacional corresponde a nuestro país, gracias a los buenos oficios del embajador Juan Ramón de la Fuente.

En cuanto empezaron las disertaciones el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que la epidemia del COVID-19 ha acentuado aún más la desigualdad en el mundo.

Continuando las exposiciones, se llegó al tema de la pobreza, momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un planteamiento al que se llamó: Plan Mundial de la Fraternidad y Bienestar, en el que pidió a la ONU hacer algo sustancial en beneficio de los pobres, enfatizando que nunca es tarde para hacer justicia y garantizar una vida digna a 750 millones de pobres a nivel mundial.

La base de su planteamiento se sustenta en tres premisas:

1. Cobro de contribuciones voluntarias anuales del cuatro por ciento de sus fortunas a los mil personajes más ricos del mundo.

2. Así como también la participación de las mil corporaciones privadas más importantes del mercado mundial.

3. La aportación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del G-20.

En la iniciativa del mandatario mexicano se tomó en consideración a los hombres más ricos del mundo, y por ello a los nuevos "jeques" tecnológicos. En mi columna del pasado domingo titulada "Líderes políticos y jeques tecnológicos", expresé que en la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, su Director Ejecutivo, David Beasley, ya señalaba que con el 2% de la riqueza de los estos magnates tecnológicos, como Elon Musk y Jeff Bezos, se podría resolver el problema del hambre mundial.

Como igualmente lo referí, Elon Musk contestó que sí participaría y estaría dispuesto a contribuir poniendo algunas condiciones a esta iniciativa; resaltando que su declaración tuvo resonancia al ser uno de los hombres más ricos del planeta.

El debate a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, no se hizo esperar y ante ello el propio Secretario de la ONU, en línea con el mandatario mexicano, pidió se firme un nuevo pacto social.

Polémica o no la propuesta de AMLO, ya está en la mesa y no dudemos que en un futuro no muy lejano podría aparecer en nuestro Palacio Nacional el propio alquimista dueño de Tesla y Space X, Elon Musk, para conversar sobre está iniciativa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, hay otros colosos tecnológicos que lejos de mirar hacia la fraternidad, van como depredadores devorando todo a su paso, desafiando a las autoridades con acciones monopólicas e intentando pagar menos impuestos utilizando empresas como paraísos fiscales; no olvidemos que una de ellas ha sido multada hace unos días por la Unión Europea con 2,424 millones de euros.

Hoy necesitamos la convergencia humanista, por el bien de la humanidad.

Twitter: @UlrichRichterM