Camiones recolectores de basura son reparados en Francisco I. Madero

En unos días se regularizará el servicio de recolección de basura, puesto que ya se repararon los tres camiones que estaban descompuestos, aseguró el titular de Servicios Públicos, Miguel Ángel Aguilar Favela.

"Tuvimos un inconveniente la semana antepasada con algunas de las unidades y eso nos causó algunos desajustes diarios, y la semana pasada fue que se nos retrasó general", afirmó el funcionario.

Explicó que debido a que de los seis camiones recolectores que se tienen solo funcionaban tres, pues se recortaron los recorridos, lo que reiteró ocasionó un rezago en la prestación del servicio.

"Fue por eso que se desestabilizó un poco el servicio y pues reconocemos que causamos algunas molestias con la ciudadanía y de antemano les pedimos una disculpa, pero ya se está recuperando el control de las rutas".

El encargado de Servicios Públicos reiteró que en la semana que termina se reincorporaron las tres unidades que estaban descompuestas, por lo que aseguró que en la semana que inicia se debe normalizar la recolección de los desechos.

"Tuvimos tres unidades dañadas, sin mencionar laque tengo que tenemos para los ejidos, esa no la contemplamos para utilizarla en la ciudad y ahí fue donde se nos complicó un poquito porque tuvimos algunos problemas para conseguir las piezas, pero ya quedó, le digo, ya quedó resuelto y a partir de la semana que entra ya se normalizan completamente los recorridos".

DENUNCIA

El martes habitantes de varios sectores denunciaron fallas en la recolección de basura y alumbrado.

Se acudió al fraccionamiento Paraíso y algunas mujeres manifestaron que por varios años el camión recolector pasaba los jueves y sábados, y luego los lunes y jueves. Desde hace poco tiempo solo hacen el recorrido el lunes y ayer martes al mediodía permanecían todavía los botes con la basura en las calles.

Explicaron que la misma situación se presenta en los fraccionamientos San Alberto y San Francisco, cuyos conjuntos habitacionales constan de varias etapas.

Denunciaron que también tienen problema con el servicio de alumbrado, pues hasta hace unos meses lo reportaban y tenían respuesta, aunque en ocasiones las lámparas permanecían pocos días funcionando, sin embargo, últimamente ya no les hacen caso.

"Al principio las personas de Servicios Públicos nos atendían rápido, pero ahora no sabemos qué pasó; igual y pueden tener muy buena disposición, pero si no les dan lo que se necesita para trabajar, pues no pueden hacer nada", dijo una señora.