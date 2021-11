Voz de Palco

En el futbol mexicano se ha hecho costumbre celebrarlo todo. Al final del torneo, todos los equipos quisieran levantar el trofeo que los acredite como campeones, pero en el camino, los clubes han encontrado la forma de festejar por anticipado. Se argumenta, a veces, el esfuerzo que costó alcanzar esos pequeños objetivos, encaminados a una meta mayor, mientras que

por el lado opuesto, hay quien piensa que cada vez se abaratan más los festejos. Libertad de opinión.

La foto grupal de un equipo en el vestidor, celebrando tras la finalización de un encuentro, se ha vuelto tan común como poco inspiradora. Es como todo, a base de repetición, se pierde la gracia. Esos momentos íntimos, a los que el aficionado promedio no tiene acceso, se agradecen cuando el equipo ha logrado algo importante. Las imágenes de triunfo y alegría motivan a todos y son dignas de presunción.

Santos Laguna ha celebrado así un octavo lugar en la tabla, o más bien, una calificación no esperada a liguilla. En este torneo que espera para su fase de repechaje, casi lo hace de manera anticipada. Un insípido 0-0 en la última fecha bastó para meterse

entre los 12 primeros que quedan en la disputa por el título de campeón. Sí, “doce primeros” de 18, una burla.

Ese sistema que en México premia la mediocridad y la medianía hace que los partidos de la última fecha se pongan emocionantes. La misma jornada de repechaje tiene tintes emotivos; el malo, el pobre, el feo y el flojo se “ponen las pilas” y con 90 minutos de inspiración pueden colarse a la fase de cuartos de final; ahora sí, entre los 8 mejores.

A partir de ahí, se supone que las cosas caen por su propio peso, pero ¿cuántas veces hemos visto a un octavo lugar eliminar al primero? ¿O a los que cierran en casa caer de manera inesperada?

Santos, en este torneo, cerró de tal forma que los insultos de algunos aficionados se convirtieron en flores. “¡Bravo, Almada, quédate aquí para siempre”. “Aquí tienen al ‘Mago’; ¿dónde están los que tanto lo criticaron?”. Pareciera que hay aficionados que no tienen memoria, o que se conforman con poca cosa.

Será cuestión cultural, de educación o herencia, pero hay quienes fácilmente se reconcilian con su gran amor, su equipo de futbol… Y es que dicen por ahí que “goles son amores”, (ahora imagínense la ilusión que provocan 11 en el campo de cara a

una fase final).

Sigo pensando que el futbol mexicano consiente de más. Hoy, Monterrey (que terminó en el puesto 9), tiene las mismas posibilidades de ser campeón que el Santos, que terminó quinto. Un año atrás, Monterrey estaría eliminado. Simplemente, en el

torneo donde se inauguró este formato, Rayados fue eliminado en quinto lugar por un Puebla que avanzó en 12 y de ahí, no dio para más. Quizá por eso, esta vez Monterrey no dio un esfuerzo extra.

América marcó el paso en la competencia y aseguró el primer lugar cuando aún le quedaban fechas al calendario, pero en la

Concacaf, enfrentó una final ante unos Rayados que llegaban de cuatro derrotas consecutivas en la Liga. Rayados supo arreglárselas para vencer a las Águilas y luego regresó a la mediocridad del torneo local. No pasó de un empate a cero en la última jornada ante el mismo rival, América, pero aseguró un lugar en “postemporada”. Solo seis equipos (el 33 %) quedaron eliminados.

América, Atlas (asombrosamente), León y Tigres esperan rival en cuartos de final, mismos que habrán de definirse entre el 20 y 21 de noviembre. Santos Laguna (quinto con 24 puntos), por su parte, espera al Atlético de San Luis (12 con 20 puntos). Se repetirá el último y aburrido encuentro que se vivió en el calendario regular en el Corona, aunque seguramente, los Guerreros ahora sí mostrarán una cara distinta. De ahí, su rival sería Tigres.

Mientras, es tiempo de voltear al máximo representativo nacional; justo en este momento, libran una batalla ante su némesis, Estados Unidos. Y la instancia no debería ser poca cosa: eliminatoria mundialista. Sin embargo, al menos para mí, el futbol nacional ya no es lo que algún día me tocó ver. No estoy seguro si es por mi edad o qué, pero creo que se han abaratado los festejos, los motivos y los encuentros. Se ha abaratado el futbol, tanto que ahora festejamos todo.

Me pueden encontrar en Twitter como @Foko_54.