Verdades y Rumores

Luego de que las inestables redes sociales hicieran viral el video del individuo que el miércoles por la tarde, presuntamente azuzado por su pareja, golpeó a dos mujeres en una lavandería del fraccionamiento Viñedos —una de ellas clienta y la otra la propietaria, a la que asestó tremendo puñetazo en el rostro—, lo que enardeció a los internautas, quienes clamaron justicia, los muchachos de la Fiscalía General del Estado se aplicaron, como pocas veces, e “ipso facto” con todas sus “estrategias” la madrugada de ayer viernes pusieron tras las rejas al violento sujeto, que ni cuenta se dio de que su rostro y figura, así como sus agresiones y amenazas contra la dueña del negocio, quedaron grabados para la posteridad en las cámaras del local, pero, alertado, ya trataba de huir de la ciudad. En los hechos referidos y para sentar el precedente de que hay “mano dura” contra toda forma de violencia hacia las mujeres para que los abusones la piensen dos veces, las autoridades decidieron ponerlo como ejemplo y le dejaron caer todo el peso de la ley, al aplicarle el procedimiento legal con perspectiva de género.

■■■■■■■■■■ Quien luego de andar errante y viajando a la “capirucha” del esmog para tomarse fotos y presumir con el dirigente del partido del Gobierno, Mario Delgado —fan de la Fórmula Uno, donde el boleto cuesta arriba de los 40 mil pesos—, ya recibió un premio de consolación, que más que trabajo es una “beca”, es el expanista y ahora “Chico de Barrio”, Luis Fernando Salazar Fernández. A través de sus redes sociales, en la semana que termina, el que ahora se dedica a “defender la esperanza de México” dio a conocer su nombramiento como delegado político de Morena para Quintana Roo y de cara a las elecciones para gobernador en 2022. Dicen sus malquerientes que en este premio de consolación, y que por cierto no les cayó para nada bien a los morenistas quintanarroenses, ya que les impusieron una figura desarraigada de esa entidad, práctica común en el antiguo régimen priista, tuvo que ver el ahora llamado Grupo Tabasco, encabezado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El que se quedó en el camino en su intento por ser candidato a alcalde de Torreón tendrá que dar buenas cuentas en ese estado, que es uno de los seis donde habrá elecciones estatales y que atraviesa actualmente por una severa crisis de seguridad. Por cierto, llama la atención que tanto Luis Fernando como el senador taurino-carbonero Armando Guadiana Tijerina y el superdelegado Reyes Flores Hurtado hayan hecho mutis respecto al polémico enlace nupcial del ex hombre fuerte de la UIF Santiago Nieto, y que haber incurrido en un acto de “extravagancia”, al no respetar la austeridad republicana, le costó su cabeza. ¿Y don Mario, apá?

■■■■■■■■■■ Negro se pone el panorama para el país el próximo año con el “bateo” que están haciendo la “Cuatroté” y sus aliados al presupuesto alterno presentado por la “oposición” y a las primeras 148 reservas o inconformidades al dictamen del PEF 2022, de un total de mil 994 presentadas y de las que hasta ahora no han admitido ni un pequeño cambio en la discusión en el pleno que se desarrolla en San Lázaro. Todo se perfila a que oootra vez el año entrante, por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, Coahuila y Durango se quedarán como el chinito, “no más milando” los recursos para nuevas obras o el mejoramiento de carreteras; tampoco hay para seguridad, ni para ciencia y tecnología, menos para apoyar a niños enfermos de cáncer o para desarrollo económico, ¿y qué decir de respaldo al vapuleado campo? Con todo y que no ha pasado la pandemia por el funesto coronavirus, el rubro de salud no tendrá recursos extraordinarios y mucho menos le invertirán a las vacunas, por lo que les van a dejar de nueva cuenta la carga a los Gobiernos estatales. Y el perjuicio caerá en cascada hacia los Municipios, que tendrán que cuidar cada peso que tengan para salir adelante.

■■■■■■■■■■ Nuestros insidiosos subagentes nos reportan preocupados que ya prácticamente a mes y medio de que finalice la administración del alcalde Jorge Zermeño Infante ronda fuerte la sospecha de que empezaron a aplicar “tijera” a todos los gastos. Aparte de que llama la atención la irritabilidad de la tesorera Mayela Ramírez Sordo, que manda por un tubo a cuanto proveedor se presenta a cobrar sus facturas, se sabe que realizan circo, maroma y teatro para poder completar los aguinaldos y las dos quincenas de diciembre, todo lo cual se tiene que pagar a los trabajadores en un solo mes, sobre todo a regidores y empleados de confianza que ya van de salida. Lo más serio es que dicen los subagentes que a Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos, desde finales del mes pasado, les han recortado el suministro de gasolina, de manera que limitan su movilidad. En el caso de las patrullas de la municipal, le han bajado a los ya de por sí limitados rondines y la instrucción es hacer “bases” o “puntos fijos” y de ahí moverse, pero solo en caso urgente y no todas las unidades salen a circular, supuestamente para economizar. ¿Será por eso que han subido los robos a casa habitación en las colonias de la periferia o es cierto el rumor de que se dejarán pocas unidades que sirvan? Son preguntas que tal vez hasta el año entrante tengan respuesta.

■■■■■■■■■■ Nuestros subagentes, disfrazados de mensajero de lujo, nos comentan que el que anda de arriba para abajo en la “capirucha” del smog con tal de darle un empujoncito a la alcaldesa de la “alternancia” en la hermana República de Gómez Palacio, Marina Vitela, es el diputado federal por Morena Omar Castañeda, y no solo para tratar de mostrar que ya no hay fisuras entre el legislador y la alcaldesa, sino porque a medida que se aleja la posibilidad de doña Marina de ser la candidata de Morena a la gubernatura de la provincia de Durango, donde por cierto hay más aspirantes que electores, pues también se aleja la posibilidad de que don Omar pueda levantar la mano para buscar la alcaldía de Gómez Palacio. Si en el partido de moda aplican la cuota de género, porque así les sale mejor el ajedrez nacional a la 4T, podría ser el doctor Enríquez o hasta el yunque el favorecido, lo que haría que la alcaldesa buscara mejor la reelección y bajara a uno que otro suspirante que ya se ve como candidato a la alcaldía. Sin embargo, a decir de nuestros subagentes, uno de los problemas que tienen los morenistas en La Laguna de Durango es que tras el pasado triunfo en las elecciones para el Congreso de la Unión se sienten más que seguros y han descuidado uno que otro sector sobre el que ya está encima la alianza que de nueva cuenta harán PRI, PAN y PRD, bueno, si sobreviven a los pleitos internos.