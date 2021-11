Diputada de Morena muestra calavera durante sesión y panistas acusan brujería

Diputados de Morena y del PAN se enfrascaron en un nuevo pleito, en esta ocasión porque la legisladora morenista, Salma Luévano, mostró una calavera a la panista María Teresa Castell de Oro, quien en tribuna llamó “narcomorenos” a los integrantes de la bancada de vinotinto, y tachó de "rémoras", a los del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).

“Es claro que no habrá dinero. Mis queridos diputados narcomorenos, tan básicos y tan elementales y, por supuesto, esas rémoras del PT y de Verde, nos tienen a nuestras comunidades indígenas abandonadas, y por supuesto no van a incluirlas en los programas sociales”, aseguró la legisladora panista desde la tribuna de San Lázaro, al tiempo que los diputados de Morena comenzaron a gritarle “bruja, bruja”.

Minutos más tarde, cuando Castell de Oro volvió a subir a tribuna, la legisladora Salma Luévano se acercó al pódium y sacó la calavera.

“Uy, no les gustó oír lo de narcodiputados. ¿Hay gracias, me la regalan al final?, no se la lleven, les encargo la bruja, yo me la voy a llevar”, declaró la panista al ver la figura.

De inmediato, el legislador del PAN, Elías Lixa, solicitó la voz para reprobar el hecho y denunciar amenaza de muerte.

“En diversas ocasiones, esta presidencia ha llamado al orden y constituía hasta la sesión anterior de los grupos parlamentarios no aproximarse al orador, sin embargo, llamó poderosamente la atención que se han acercado con un símbolo de la muerte a nuestra oradora, no sabemos si constituye brujería o una amenaza de muerte, pero reprobamos el hecho que acaba de suceder”, declaró.

En tanto, la morenista Guadalupe Chavira hizo lo propio y denunció las ofensas de Castell de Oro: “La diputada hizo acusaciones muy graves y vamos a acudir ante el Comité de Ética para que esta diputada sea llamada a cuentas porque no podemos seguir permitiendo tantas ofensas”.