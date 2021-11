'Va por México' amaga con bloquear reformas

Ante la negativa a negociar y ajustar el Presupuesto de Egresos 2022, la alianza legislativa de Va por México advirtió a Morena que no habrá condiciones para negociar futuras reformas constitucionales.

De acuerdo a las prioridades del Ejecutivo, además de una reforma eléctrica, están en su agenda una reforma electoral y otra sobre la adscripción de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los coordinadores del PAN, PRI y PRD alertaron que Morena complica la posibilidad de diálogo en el futuro, si ahora desprecia y hasta se burla de las reservas de la oposición para modificar el Presupuesto de Egresos.

"Por sentido común, no puedes solicitarle a otra parte que se siente a una mesa para poder dialogar sobre el tema que a ellos les interesa y negar procesar los temas que a nosotros nos interesan", dijo el coordinador panista Jorge Romero.

Tras negar que sea una revancha de "ojo por ojo", el legislador del blanquiazul consideró que, con la actitud de Morena, es poco probable que haya acuerdos a futuro.

"Ellos truenan todo. Sus formas son las que están poniendo en riesgo todos los demás temas que se vienen", advirtió

Para el coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Moreira, Morena solo quiere polarización.

"Estamos pidiendo a la mayoría que discuta, pero ellos quieren polarizar. Nosotros queremos diálogo, queremos argumentos, queremos debate", expuso el priista.

Indicó que, ante la negativa a negociar por parte de Morena, lo único que les queda es la resistencia legislativa y mantener las más de mil 600 reservas que presentaron como oposición.

Expuso que bajar las reservas significa convalidar un presupuesto con el que no están de acuerdo.

"Bajar reservas significa hacerle fácil el trabajo a la mayoría oficial. Bajar reservas significa quitar la atención de la Cámara de que se está cometiendo un abuso en contra de los Municipios y los Estados.

"Insisto, tenemos una nueva forma de política aquí en la Cámara, ellos tienen cerrazón, nosotros tenemos resistencia", reiteró Moreira.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador perredista, reprochó la negativa del Gobierno y de Morena a atender las reservas de la oposición, lo que, dijo, los llevará a responder con la misma moneda en su momento.

Recordó que en una comida que el martes pasado tuvieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tanto el PRI como PRD manifestaron interés en realizar el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica y, con ello, abrir el debate y revisar la iniciativa presidencial.

Sin embargo, dijo, Morena respondió al otro día con cerrazón en el tema presupuestal.

"Si hoy no escuchan, mañana no escucharemos. No es intercambio, la mayoría está obligada a construir acuerdos, y si no quieren construir acuerdos hoy, que no nos busquen después", advirtió.

Consideró que ese es el mensaje que han recibido de Morena.