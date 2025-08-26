Zarazúa consigue histórico avance

- Al jugar el US Open y en el Estadio Arhtur Ash de Nueva York, la tenista mexicana Renata Zarazúa ya había hecho historia. Pero aprovechó la ocasión, para durante la primera ronda del certamen, escribir con letras doradas su nombre e imponer varias marcas para una nacional.

En un partido que duró más de tres horas, venció y eliminó en tres emocionantes y cerrados sets a la actual campeona del Abierto Australiano, la norteamericana Madison Keys, sembrada número seis del torneo de Grand Slam.

Tuvo que remontar un adverso 6-7 (10/12) del set inicial, para venir de atrás y ganar los dos siguientes por 7-6 (7/3) y 7-5. Aprovechó los errores de la estadounidense (89 no forzados) para quedarse con el triunfo. Se convirtió en la primera mexicana en vencer a una Top 10 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York.

"Soy pequeña de estatura y al entrar a esta cancha la vi grandísima, estaba intentando enfocarme en la cancha básicamente, encontré mi manera y lo disfruté, porque cuando me retire estaré muy feliz por esto", dijo al ser entrevista en la misma cancha, luego de su triunfo. La tenista azteca mide 1.60 metros.

Confesó que llegó al partido casi llorando, ya que estaba muy nerviosa. "Después el público lo hizo muy relajante para mí. Gracias a todos por quedarse, sé que mi juego es un poco engañoso y a veces se aburren, gracias por quedarse hasta el final", comentó.

Y acerca del sentimiento que vivió, señaló "(México) es un país en el que no tenemos muchos jugadores como puedes ver. Aquí están los jugadores mexicanos de dobles animándome, siempre intentamos dar lo mejor, pude escuchar las porras mexicanas de lejos y fue muy cool".

De 27 años de edad, el año pasado jugó por primera vez en los cuatro cuadros principales de individuales de Grand Slam. Sus dos títulos en su palmarés son WTA 125, el de hace un año en Charleston y el de 2023 en Montevideo. Su mejor clasificación es la número 51.

LO QUE VIENE

El miércoles se medirá a la francesa Diane Parry, quien superó con claridad a la checa Petra Kvitova con parciales de 6-1 y 6-0. Renata tiene un balance de dos victorias y cero derrotas ante la europea en sus enfrentamientos.

La tenista mexicana actualmente se encuentra en el número 82 del ranking, mientras que la gala se encuentra en el puesto 107 de la WTA.

El triunfo no solo representó un logro destacado en lo deportivo, sino que también traerá un ingreso económico clave para la planificación hacia el futuro. Por avanzar a la segunda ronda se aseguró un cheque de 154 mil dólares. Para dimensionar la magnitud, este triunfo equivale al 23.5 por ciento de lo que la mexicana lleva embolsado en 2025.