Yo río libre

El 28 de febrero, pobladores de Juanacatlán -principalmente de El Salto- y la metrópoli de Guadalajara, exigieron al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se retracte de su intención de construir una central termoeléctrica denominada La Charrería en Juanacatlán y en cualquier pueblo de la ribera del río Santiago, territorio convertido -junto con el Lago de Chapala- en zona de sacrificio donde la industria tóxica es intocable y las autoridades de gobierno siguen ausentes, debilitadas y coludidas.

Se trata de uno de los lugares de mayor conflicto socioambiental y de salud pública, donde el gobierno de Claudia Sheinbaum busca implementar un segmento clave del Plan de Restauración y Saneamiento del Río Lerma-Santiago, sobre la cuenca hídrica más grande y contaminada del país por desechos industriales, urbanos y agrícolas, que comparte porciones del Estado de México, Querétaro, Michoacán y Guanajuato.

Desde las ocho de la mañana salieron autobuses del Cuadro de Abajo en El Salto y de la Plaza Principal de Juanacatlán, con pobladores que más tarde, pasadas las 10 horas, exigieron, ya en Guadalajara, en marcha desde Dos Templos, ¡Agua y salud sí, termo no! ¡Tierra, agua y aire limpios para nuestros pueblos!

En Casa Jalisco, Palacio de Gobierno, entregaron un pliego petitorio, que después, avanzando por el centro de Guadalajara, harían llegar al Congreso del estado.

El clamor fue contundente: "No a la termoeléctrica La Charrería, alto a la industrialización y destrucción de nuestro territorio, para que cesen las enfermedades y muertes por la contaminación y para que una verdadera restauración de nuestro río sea posible".

Tenían previsto las comunidades para el 1 de marzo un diálogo con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la escuela preparatoria regional de El Salto, para el saneamiento y restauración del río Santiago.

Sus reclamos tienen sustento: En 2024 fallecieron 168 personas afectadas por la contaminación del río Santiago, además se registraron 97 casos nuevos de insuficiencia renal crónica terminal y 37 de cáncer de diverso tipo.

La denuncia proviene de las organizaciones Un Salto de Vida, Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras.

Saludan el anuncio del gobierno de Claudia Sheinbaum para el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago -con inversión de 7 mil 333 millones de pesos-, pero exhortan a que no sea un nuevo acto de simulación y derroche de dinero público, basado sólo en plantas de tratamiento, que no atienda las causas, la salud ambiental y no sancione a la industria.

Hicieron la denuncia al cumplirse 17 años de la muerte del niño Miguel Ángel Rocha que cayó al agua tóxica del río Santiago.

Desde aquella muerte por envenenamiento se han registrado 4 mil 146 personas enfermas y 2 mil 842 fallecidas, relacionado con la contaminación del río, tan sólo en El Salto.

Por décadas, el saneamiento del Santiago ha sido promesa y bandera política de todos los partidos y gobiernos en turno.

Hoy, la devastación socioambiental del territorio del río y Lago de Chapala está agravado, proliferando enfermedades crónico-degenerativas en la población causadas por exposición permanente a sustancias tóxicas concentradas en tierra, agua, aire y suelo, provenientes de industria, expansión y desechos urbanos así como de tecnologías y actividades extractivas nocivas.

Muchos proyectos de los 100 pasos para la Transformación y del Plan México, industriales y de nearshoring, se pretenden instalar en zonas de sacrificio y de emergencia sanitaria y ambiental como el territorio del río Santiago y Lago de Chapala.

De ahí la oposición que se levanta contra el recientemente anunciado Proyecto de Termoeléctrica La Charrería, rechazado en 2019 por la población de Juanacatlán y cancelado por los gobiernos estatal y federal en la pasada administración.

Pero autoridades jaliscienses lo reviven, sin consultar a la población, mientras los afectados exigen su cancelación definitiva.

La termoeléctrica usaría agua y quemaría gas para generar energía, produciendo emisiones atmosféricas contaminantes como 346 kilogramos de dióxido de carbono por cada megavatio-hora y óxidos de nitrógeno, según la Manifestación de Impacto Ambiental rechazada por Semarnat en 2019.

La planta tendría capacidad anual de 7,490 gigavatios-hora.

El 17 de diciembre de 2019, el entonces titular de Medio Ambiente de Jalisco explicó que la contaminación de una termoeléctrica agravaría la calidad del aire del sur de la metrópoli de Guadalajara y comprometería el 24% de las emisiones del estado.

La escasez de agua en la zona pondría a competir a la industria contra la población, advierte el Observatorio de Conflictos Socioambientales y Defensa de Activistas.

Los pobladores proponen 10 puntos para el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, empezando por la participación, información y consulta permanente a comunidades afectadas, organizaciones y especialistas que históricamente han documentado la situación y presentado propuestas para su atención integral.

Piden justicia ambiental y reparación integral de daños.

Demandan freno a la importación de residuos tóxicos y cese la apertura de inversión en zonas de emergencia sanitario-ambiental.

La atención médica integral, participación comunitaria efectiva y monitoreo ambiental, figuran en las exigencias.

Esta lucha, que además exige abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y emisión de la Ley General de Aguas, asistirá al Encuentro por la Soberanía de los Pueblos Agua, Tierra y Vida a realizarse en Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Altos de Jalisco, del 12 al 16 de marzo.

Acudirán delegaciones de diversas regiones de México y Latinoamérica, defensores de agua, tierra y aire limpios.

Más voces harán eco a la exigencia: No a la termo, sí a la vida.

@kardenche