Yo estoy tranquilo conmigo mismo: Jacobo Rodríguez, sobre denuncia en su contra

Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, se manifestó tranquilo consigo mismo y no prefirió no dar alguna opinión en torno a la denuncia que fue presentada en su contra ante la Fiscalía Especializada por Anticorrupción por Armando Ignacio García Villarreal, ex Secretario del Ayuntamiento.

"No necesariamente. Él sigue enojado porque dice una y otra vez, que yo lo acuso de haber robado, no sé que dice, yo nunca lo acusé de eso, lo acusé de omisión y de negligencia", fue lo que manifestó el alcalde de Piedras Negras.

Recordó que los señalamientos que realizó contra del García Villarreal, derivaron de haber puesto a una persona en el panteón municipal que estaba realizando cobros. Lo anterior, cuando se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento.

"No sé qué es lo difícil de entender eso. Entonces no tengo ningún comentario, que él haga lo que quiera y que ponga las denuncias que quiera", fue lo que puntualizó Rodríguez González en relación a dicho tema.

Jacobo Rodríguez manifestó estar tranquilo consigo mismo y reafirmó que se tomó la mejor decisión al destituirlo del cargo; considerando todo lo que ha pasado y dicho el ex funcionario.

Tal y como le dimos a conocer con oportunidad, durante las últimas dos semanas se registró un hecho inédito en una administración municipal de Piedras Negras, derivado de una serie de señalamientos de cobros indebidos en el panteón municipal.

Lo anterior, derivó a detectarse que un hombre que no se encuentra en la nómina del municipio fungía como administrador de los panteones y realizaba algunos cobros; responsabilizándose a Ignacio Armando García Villarreal, entonces Secretario del Ayuntamiento, dado que dicha área esta bajo su responsabilidad.

Conforme a un video que fue difundido por el propio García Villarreal, revelo que un subordinado del alcalde le solicitó su renuncia. También indica que se reunió con Rodríguez González y tras señalarle lo ya mencionado le pidió su renuncia a cambio de contratos de obra, dinero en efectivo y contratar a su hermana.

Posteriormente, durante una de las conferencias matutinas, el alcalde reconoció que se reunieron, abordaron el tema y le solicitó la renuncia debido a lo ya mencionado; además de negar haber ofrecido lo que señaló el entonces Secretario del Ayuntamiento.

Trascurridos unos días, se convocó a una sesión de Cabildo Extraordinaria, donde se sometió a votación y se aprobó por mayoría la destitución de García Villarreal; quien se retiró del lugar.

Luego se pasó a la votación y aprobación por mayoría la designación de Daniel Omar Aguilar Muñoz, como Secretario del Ayuntamiento; quien previamente se desempeñaba como jefe de gabinete.

Cabe mencionar que antes de la votación, algunos de los regidores de oposición condicionaron su voto a favor de la destitución de Armando Ignacio García y de la designación de Aguilar Muñoz; a cambio de que a más tardar el 12 de marzo, la administración municipal presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.

Fue precisamente durante la conferencia matutina del pasado 12 de marzo, que Daniel Omar Aguilar dio cuenta que la sindica presentó una denuncia de hechos ante la delegación norte I de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila y pidió se diera vista a la Fiscalía Anticorrupción, particularmente en contra del hombre que se ostentaba como administrador del panteón y quienes resulten.

Finalmente, la tarde del jueves 13 de marzo, García Villarreal nuevamente difundió un video en sus redes sociales, a través del cual dio cuenta que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Piedras Negras por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.