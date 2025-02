Ya ni chin… dijo Aguado Gómez tras la afiliación a Morena de Yunes Márquez

"Ya ni chin…", expresó el secretario general del PAN, Gerardo Aguado Gómez, luego de que Miguel Ángel Yunes oficializara su afiliación a Morena.

Sostuvo que es el colmo de la indecencia y vergüenza, porque ni siquiera fue congruente con su narrativa.

“Independientemente de que fue traición lo que hizo, no al PAN, a México, por lo que estaba en ese momento en juego, es incongruente con lo que hizo en campaña”, mencionó el también diputado local.

Recordó que fue uno de los principales opositores a Cuitláhuac García, gobernador; incluso a Rocío Nahle en campaña, y llegar a la Cámara de Senadores, presionado por las investigaciones en su contra y de su papá, y de su familia en general.

Expuso que él no haberse amarrado a sabiendas de lo que se jugaba era muy posiblemente el futuro de la democracia del país cuando se votó la Reforma al Poder Judicial.

Precisó que esa, es la historia de “Los Yunes”, quienes han estado en el PRI, en el PAN, hoy en Morena, y el colmo de la indecencia y de la vergüenza, es que diga que se siente como en casa cuando le dan su credencial.

“Actores políticos como “Los Yunes”, no hacen falta, no los queremos, y no ayudan al país. Aparte que son unos sinvergüenzas de nacimiento, lo hizo en gran medida porque los tenían muy presionados a él y a su familia por una serie de investigaciones en su contra”, advirtió.