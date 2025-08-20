¡Ya fue por gorditas! Reciben a Shakira en Torreón con memes

Virales Viral Virales Cirugías Estéticas

Se llegó el día. Luego de meses de espera, por fin esta noche se realizará uno de los conciertos más esperados en la región: el espectáculo de Shakira que forma parte de la segunda etapa de su World Tour en México, 'Las mujeres ya no lloran'. 

Tal como se tiene programado, el gran espectáculo tendrá lugar a las 8:30 de la noche de miércoles en el interior del Territorio Santos Modelo. 

Además, el cantante estadounidense Pitbull, también estará presente en el espectáculo junto a Shakira, lo que tiene bastante emocionados a los fans de ambos. 

Ante la llegada de tal espectáculo, usuarios no han podido resistirse a 'darle la bienvenida' a Shakira a la Comarca Lagunera, compartiendo memes donde se le ve disfrutando del turismo en Torreón, degustando unas tradicionales gorditas con su playera del Santos y hasta conociendo las Nieves Chepo en Lerdo.




Paseando por la Plaza Mayor, conociendo el Mercado Juárez y hasta recorriendo las instalaciones del inconcluso Metrobus, es como los usuarios le dan la bienvenida a 'la chica dorada' a estas tierras. 


Pitbull tampoco se salva, pues los laguneros lo imaginan paseando por La Alameda Zaragoza de Torreón. 


¿A qué hora se podrá ingresar al TSM para el concierto de Shakira? 


Las puertas del recinto abrirán a las 17:30 horas y el espectáculo comenzará a las 8:30 de la noche. Pitbull figurará en el evento.


El acceso se realizará con estrictas medidas de seguridad y todas las bolsas o artículos estarán sujetos a revisión.


Los organizadores recomiendan a los fans llegar con anticipación para evitar filas y no perderse ningún detalle del espectáculo.

El acceso al esperado concierto será con estrictas medidas de seguridad; el show iniciará a las 8:30 de la noche con una producción de talla internacional

El escenario cuenta con una pasarela de más de 80 metros que cruza de lado a lado la cancha, acompañada por una pantalla de gran dimensión y tecnología de última generación.


Además de laguneros, se prevé la asistencia de personas de otras ciudades cercanas como Saltillo o Durango, por lo tanto, la derrama económica para nuestra región será muy significativa.


               
               


               

               
               

               
               
               
