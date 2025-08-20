Shakira en Torreón: ¿A qué hora darán acceso al concierto?

Ahora sí se llegó el día. Shakira arribará a la Comarca Lagunera.

Después de que en abril pasado se confirmara el concierto de la colombiana, hoy se llevará a cabo el esperado show en el Territorio Santos Modelos.

La cantante comenzó en los primeros días de agosto la segunda etapa de su Las mujeres ya no lloran World Tour en México.

Tras recorrer ciudades como Hermosillo y Chihuahua, la oriunda de Barranquilla cantará a más de 25 mil laguneros.

El acceso se realizará con estrictas medidas de seguridad y todas las bolsas o artículos estarán sujetos a revisión.

Los organizadores recomiendan a los fans llegar con anticipación para evitar filas y no perderse ningún detalle del espectáculo.

Darío de León, de Generamusica; Jorge Cambronero, representante de OCESA y Jorge Mata, director operativo de ShowCase Entretenimiento, dieron un recorrido por las instalaciones del TSM el pasado lunes por la noche.

“El show que se verá en Torreón es exactamente el mismo que se ha presentado en Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires y Ciudad de México. En verdad que es una producción sin precedentes en la región”, dijo Cambronero en su encuentro con la prensa local.

El escenario cuenta con una pasarela de más de 80 metros que cruza de lado a lado la cancha, acompañada por una pantalla de gran dimensión y tecnología de última generación.

Además de laguneros, se prevé la asistencia de personas de otras ciudades cercanas como Saltillo o Durango, por lo tanto, la derrama económica para nuestra región será muy significativa.

El concierto durará dos horas y media. Sonarán éxitos como Loba, Estoy aquí, Suerte, Ojos así, Waka Waka y Chantaje.

“Es un orgullo para Torreón recibir un espectáculo de esta magnitud y además nos emociona que nosotros como ShowCase formemos parte de la organización en La Laguna. Será un concierto histórico para La Laguna”, afirmó Jorge Mata.