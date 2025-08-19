Circula imagen de IA de Shakira con la playera del Santos

Después de casi 18 años, Shakira vuelve a La Comarca Lagunera con un concierto que promete sorprender a sus fans.

La cantante presentará un montaje impresionante de alta producción, un setlist que une sus grandes éxitos con colaboraciones recientes, y contará con Pitbull como invitado especial.

Desde hace algunos días iniciaron las preparaciones en el Estadio Corona para recibir a la colombiana

Los laguneros están ansiosos del regreso de Shakira a La Comarca Lagunera

El esperado regreso de Shakira ha generado gran expectativa entre los habitantes de La Laguna pues en redes sociales circulan imágenes de la cantante con la camiseta del Santos Laguna mientras pasea por el Cerro de las Noas, así como fotos donde disfruta de la gastronomía local, incluyendo su visita a La Chula Cantina, donde se le vio degustando platillos típicos de la región.

Estas publicaciones han reforzado la emoción de los fans por su próxima presentación en Torreón, recordando que el “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” traerá un espectáculo que combina sus grandes clásicos, como Hips Don’t Lie, Waka Waka y Ojos Así, con colaboraciones recientes junto a Bizarrap y Karol G.

Además, Pitbull acompañará a la cantante como invitado especial, aportando su energía y estilo festivo, lo que promete un show inolvidable para toda La Laguna.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Shakira?

Aunque podrían presentarse sorpresas, se espera que el repertorio incluya los siguientes temas:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te felicito / TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos / Sueños Blancos

Antología

Día de Enero

Ciega, sordomuda / El Jefe

Whenever, Wherever

She Wolf

Waka Waka (This Time for Africa)

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Estos temas corresponden a la segunda ola de conciertos de Shakira en México y reflejan la evolución de su carrera musical.

El Estadio Corona, desde hace días, cuenta con decenas de personas que están trabajando en el escenario

¿Aún hay boletos disponibles para el World Tour “Las Mujeres Ya No Lloran”?

Todavía se pueden adquirir entradas en Eticket y en las taquillas del TSM, con precios que van de $2,840 hasta $6,935 pesos.

Zonas y costos destacados:

Cabecera: $1,600

General B: $2,470

GNP Izquierda / GNP Derecha: $3,710

Oriente / Poniente: $4,950

Vista Parcial Poniente / Oriente: $6,935

El Estadio Corona abrirá sus puertas a las 17:30 horas, y el inicio del show está programado a las 20:30 horas, por lo que se recomienda planear la llegada con anticipación y considerar transporte seguro debido a la alta demanda en la zona.