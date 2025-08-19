Circula imagen de IA de Shakira con la playera del Santos

Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Shakira Fallecimientos Shakira en Torreón

¿Ya circulan fotos de Shakira en Torreón? Laguneros se preparan para su concierto luego de su última presentación

LUCERO ESQUIVEL

Después de casi 18 años, Shakira vuelve a La Comarca Lagunera con un concierto que promete sorprender a sus fans. 

La cantante presentará un montaje impresionante de alta producción, un setlist que une sus grandes éxitos con colaboraciones recientes, y contará con Pitbull como invitado especial.

Desde hace algunos días iniciaron las preparaciones en el Estadio Corona para recibir a la colombiana

Los laguneros están ansiosos del regreso de Shakira a La Comarca Lagunera

El esperado regreso de Shakira ha generado gran expectativa entre los habitantes de La Laguna pues en redes sociales circulan imágenes de la cantante con la camiseta del Santos Laguna mientras pasea por el Cerro de las Noas, así como fotos donde disfruta de la gastronomía local, incluyendo su visita a La Chula Cantina, donde se le vio degustando platillos típicos de la región.




Estas publicaciones han reforzado la emoción de los fans por su próxima presentación en Torreón, recordando que el “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” traerá un espectáculo que combina sus grandes clásicos, como Hips Don’t Lie, Waka Waka y Ojos Así, con colaboraciones recientes junto a Bizarrap y Karol G.


Además, Pitbull acompañará a la cantante como invitado especial, aportando su energía y estilo festivo, lo que promete un show inolvidable para toda La Laguna.


¿Cuál es el posible setlist del concierto de Shakira?


Aunque podrían presentarse sorpresas, se espera que el repertorio incluya los siguientes temas:


    

  • 

    La Fuerte
    

    • 

  • 

    Girl Like Me
    

    • 

  • 

    Las de la Intuición
    

    • 

  • 

    Estoy Aquí
    

    • 

  • 

    Empire / Inevitable
    

    • 

  • 

    Te felicito / TQG
    

    • 

  • 

    Don’t Bother
    

    • 

  • 

    Acróstico
    

    • 

  • 

    Copa Vacía
    

    • 

  • 

    La Bicicleta
    

    • 

  • 

    La Tortura
    

    • 

  • 

    Hips Don’t Lie
    

    • 

  • 

    Chantaje
    

    • 

  • 

    Monotonía
    

    • 

  • 

    Addicted To You
    

    • 

  • 

    Loca
    

    • 

  • 

    Soltera
    

    • 

  • 

    Si te vas
    

    • 

  • 

    Última
    

    • 

  • 

    Ojos Así
    

    • 

  • 

    Pies Descalzos / Sueños Blancos
    

    • 

  • 

    Antología
    

    • 

  • 

    Día de Enero
    

    • 

  • 

    Ciega, sordomuda / El Jefe
    

    • 

  • 

    Whenever, Wherever
    

    • 

  • 

    She Wolf
    

    • 

  • 

    Waka Waka (This Time for Africa)
    

    • 

  • 

    Bzrp Music Sessions, Vol. 53
    

    • 



Estos temas corresponden a la segunda ola de conciertos de Shakira en México y reflejan la evolución de su carrera musical.

El Estadio Corona, desde hace días, cuenta con decenas de personas que están trabajando en el escenario

 ¿Aún hay boletos disponibles para el World Tour “Las Mujeres Ya No Lloran”?


Todavía se pueden adquirir entradas en Eticket y en las taquillas del TSM, con precios que van de $2,840 hasta $6,935 pesos.


Zonas y costos destacados:


    

  • 

    Cabecera: $1,600
    

    • 

  • 

    General B: $2,470
    

    • 

  • 

    GNP Izquierda / GNP Derecha: $3,710
    

    • 

  • 

    Oriente / Poniente: $4,950
    

    • 

  • 

    Vista Parcial Poniente / Oriente: $6,935
    

    • 



El Estadio Corona abrirá sus puertas a las 17:30 horas, y el inicio del show está programado a las 20:30 horas, por lo que se recomienda planear la llegada con anticipación y considerar transporte seguro debido a la alta demanda en la zona.


               
               


               

               
               

               
               
               
