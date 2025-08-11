Nacional Profeco Claudia Sheinbaum VIOLENCIA TAMAULIPAS

¿Ya es obligatorio tener licencia para circular en scooters y bicis eléctricas?

¿Tienes scooter o una bici eléctrica? Podrías necesitar una licencia para circular en la Ciudad de México. Esto es lo que se sabe de la nueva reforma.

CDMX exigirá licencia para circular en scooters y bicis eléctricas. [Unsplash]

CDMX exigirá licencia para circular en scooters y bicis eléctricas. [Unsplash]

EL SIGLO DE TORREÓN

El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una reforma a la Ley de Movilidad, que establece nuevas regulaciones para scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos; en la que se establece que los conductores deberán portar licencia de manejo y documentación obligatoria. 

La propuesta fue impulsada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, y aprobada con seis votos a favor y una abstención en la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.

Estos son los vehículos eléctricos que deberán contar con licencia para conducir en CDMX

La reforma a vehículos eléctricos surge con el objetivo de regular su circulación, especialmente en modelos de dos o más ruedas, que pueden alcanzar velocidades superiores a 25 kilómetros por hora. En el marco legal recibirán el nombre de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe).


La medida surge ante el aumento del uso de estos vehículos. [Unsplash]
La medida surge ante el aumento del uso de estos vehículos. [Unsplash]


Una vez que la ley entre en vigor, los conductores de estos vehículos deberán portar licencia de manejo, tipo A o B. según aplique a su caso. La licencia tipo A será para vehículos con un peso menor a 35 kilos y la B para aquellos que tengan un peso mayor a 35 kilos o lleguen a pesar hasta 350.


Los conductores tendrán que portar placas y no podrán circular por ciclovías, banquetas o carriles exclusivos del transporte público, además deberán utilizar casco.


Los usuarios de scooters y bicis electricas deberán portar licencia y casco.[Unsplash]
Los usuarios de scooters y bicis electricas deberán portar licencia y casco.[Unsplash]


¿A partir de cuándo será obligatorio tener licencia para conducir scooter o bici eléctrica?


El documento aprobado tiene un plazo de 360 días, desde la entrada en vigor del decreto para que se realicen los cambios adaptaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito; por lo que hasta el momento no se tiene una fecha establecida para que la nueva reforma entre en vigor



Miguel Angél Macedo Escartín compartió que la medida busca atender el aumento del uso de estos vehículos en calles y ciclovías; así como establecer límites de velocidad y condiciones mínimas de operación; así como la  convivencia con peatones, ciclistas y transporte público.

El dictamen será turnado al pleno del Congreso local para su discusión y eventual aprobación, durante el segundo periodo extraordinario de sesiones del día 15 al 18 de agosto.


               
               


               

               
               

               
               
               
CDMX exigirá licencia para circular en scooters y bicis eléctricas. [Unsplash]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
