Ya abrió y así luce el Costco más grande de México; cuenta con restaurante, gasolinera y más

Costco estrena nueva sucursal en Zapopan, Jalisco, que se convierte en la tienda más grande en México. En la inauguración de la tienda, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió: “es la tienda más innovadora de Latinoamérica (...) dará empleo a más de 300 jaliscienses”.

La apertura de Costco San Isidro se dio el jueves 7 de agosto en punto de las 08:00 horas, con una gran asistencia de personas que esperaban ansiosas entrar a conocer la sucursal ubicada sobre Periférico.

Así se ve la tienda más grande de Costco en México

El Costco más grande México cuenta con su propia gasolinera, restaurante de sushi y un estacionamiento capaz de albergar hasta 700 vehículos. También tiene servicio de farmacia, óptica, centro de llantas, un centro auditivo y fuente de sodas.

Cabe aclarar, que este es el cuarto establecimiento de la cadena de almacenes norteamericana en Jalisco. Pues también tiene presencia en Guadalajara, Tlaquepaque y Puerto Vallarta.

Qué debes saber de la gasolinera de Costco

La gasolinera de Costco, cuenta con 15 bombas que venderán combustible de la marca Kirkland Signature, realizada con un aditivo especial registrado ante la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) de Estados Unidos.

El combustible de Costco se caracteriza por su alta calidad y beneficios para los vehículos. Según comparte su sitio web, ayuda a mantener limpios los inyectores de combustible y las válvulas de admisión, mejorando la combustión y el rendimiento del motor.

Si planeas recargar gasolina, toma en cuenta que no aceptan efectivo ni propinas. El pago del servicio debe realizarse con tarjeta de crédito, débito o billeteras móviles.

Ubicación de Costco San Isidro

Periférico Poniente Manuel Gómez Morín ,1235, Zapopan CP. 45140