Virales Psicología Nuevo León viral

Costco

Ya abrió y así luce el Costco más grande de México; cuenta con restaurante, gasolinera y más

El Costco más grande de México se ubica en zona estratégica de Zapopan para ofrecer varios servicios a cientos de clientes de zonas aledañas.

¡El Costco más grande de México ya abrió en Zapopan! [Unsplash]

¡El Costco más grande de México ya abrió en Zapopan! [Unsplash]

EL SIGLO DE TORREÓN

Costco estrena nueva sucursal en Zapopan, Jalisco, que se convierte en la tienda más grande en México. En la inauguración de la tienda, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió: “es la tienda más innovadora de Latinoamérica (...) dará empleo a más de 300 jaliscienses”.

La apertura de Costco San Isidro se dio el jueves 7 de agosto en punto de las 08:00 horas, con una gran asistencia de personas que esperaban ansiosas entrar a conocer la sucursal ubicada sobre Periférico.

Así se ve la tienda más grande de Costco en México

El Costco más grande México cuenta con su propia gasolinera, restaurante  de sushi y un estacionamiento capaz de albergar hasta 700 vehículos. También tiene servicio de farmacia, óptica, centro de llantas, un centro auditivo y fuente de sodas.



Cabe aclarar, que este es el cuarto establecimiento de la cadena de almacenes norteamericana en Jalisco. Pues también tiene presencia en Guadalajara, Tlaquepaque y Puerto Vallarta.


Qué debes saber de la gasolinera de Costco


La gasolinera de Costco, cuenta con 15 bombas que venderán combustible de la marca Kirkland Signature, realizada con un aditivo especial registrado ante la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) de Estados Unidos.


El combustible de Costco se caracteriza por su alta calidad y beneficios para los vehículos. Según comparte su sitio web, ayuda a mantener limpios los inyectores de combustible y las válvulas de admisión, mejorando la combustión y el rendimiento del motor.

Los mejores productos de Costco, según estudio
VER TAMBIÉN Los mejores productos de Costco, según estudio
Descubre qué puedes adquirir con la próxima apertura en Torreón

Si planeas recargar gasolina, toma en cuenta que no aceptan efectivo ni propinas. El pago del servicio debe realizarse con tarjeta de crédito, débito o billeteras móviles. 


Ubicación de Costco San Isidro


Periférico Poniente Manuel Gómez Morín ,1235, Zapopan CP. 45140


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Costco gasolinera del Costco Jalisco

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¡El Costco más grande de México ya abrió en Zapopan! [Unsplash]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405014

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx