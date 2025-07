"Aún en nuestros impulsos más sublimes, la inspiración cristiana por ejemplo acecha el resentimiento" Nietzche

Los acontecimientos de violencia que se vivieron en la ciudad de México el 3 de Julio que lanzaron consignas contra los extranjeros y afectaron gran cantidad de negocios son condenables y deben frenarse de inmediato, ya que en nuestro país no se han manifestado este tipo de grupos racistas como en los Estados Unidos y otros países, este proceder tiene varias aristas que nos obligan a revisarlo con más profundidad: gentrificación proceso de renovación de una zona generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra con mayor poder adquisitivo, Xenofobia, odio miedo o rechazo hacia los extranjeros o personas percibidas como diferentes, antagonismo, contrariedad rivalidad oposición, la protesta se salió de control y una gran cantidad de jóvenes cuya consigna era: "queremos una vivienda digna" terminaron por lapidar todo tipo de negocios con una violencia que despierta gran cantidad de sospechas del porqué se actuó de esta forma situación que coloca a México como un país peligroso y con mayores complicaciones.

Es evidente que el problema de nuestro país no solo es la desigualdad económica si no la ausencia de una planeación de desarrollo urbano a largo plazo retrasada desde los gobiernos de los últimos 20 años, se priorizó la modernización de la ciudad, la entrada de la inversión extranjera a las políticas habitacionales y de negocios así los cónclaves empresariales definieron el rumbo de la política, apoyados por el estado y se manifestaron por el aumento de precios en la vivienda y el desplazamiento de áreas originales por la construcción de centros modernos y de negocios, desde luego que tiene sus ventajas al ser la Ciudad de México una Metrópoli Cosmopolita. Frente a estos mosaicos de oportunidad no se consideró la heterogeneidad social económica política y cultural que los cambios y el mundo globalizado han modificado aumentando los problemas estructurales y las demandas populares que exigen y han tomado forma violenta a través de distintos grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes y adultos, en la Ciudad de México, vecinos de colonias como la Roma, o la Condesa tendrán que analizar el riesgo de sus acciones y considerar que no es posible lanzarse contra los extranjeros y sus negocios, ¡no a ese tipo de exigencias¡ que desde luego el Gobierno debe ya poner en la balanza de sus respuestas inmediatas y acciones desde todos los niveles de su administración.

A popósito de la radiografía del último sexenio y lo que va del actual no se consideró un modelo de desarrollo para las zonas periféricas, un modelo de oportunidades para la población que no tiene la capacidad económica para enfrentar los desplazamientos y la marginación, pero sobre todo que dé respuesta a las presiones

Demográficas y a la pérdida de su espacio original por la invasión de áreas más rentables y el encarecimiento de todo tipo de servicios urbanos. Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia es importante señalar que queda demostrado que la política social y los programas no resuelven por sí mismos la desigualdad y la marginación, es momento de replantearse la intervención de las políticas públicas en la planeación de nuevos enfoques habitacionales, el Gobierno debe presentarse como expresión del interés colectivo que manifieste y regule sus intereses y necesidades, debe influir en los aspectos del funcionamiento de las inversiones y la forma que modifiquen el espacio urbano respetando los derechos de antigüedad, el progreso material también tiene sus grados de injusticia, esto no significa desde mi punto de vista el rechazo a la transformación pero si implica el seguimiento oportuno de acuerdo con las modalidades que señale el interés público. ¿hacia qué paradigma se debe mover?

Es difícil pero no imposible por ello la esencia del Estado y su política real no son el resultado de la dialéctica de la razón si no de la dialéctica de los hechos sociales y políticos reales, en síntesis quizá lo que se tenga que planear sea algo muy estructurado, el gobierno actual no es un valladar cerrado que tiene una sola opinión y una forma de ejercer el poder, debe ser un conjunto múltiple de posiciones, de ideas de acciones de comunicación de ejercicios que en términos actuales y de acuerdo a los últimos acontecimientos proponga ya una visión a largo plazo para beneficio de todos los grupos sociales.