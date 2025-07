Wendy Guevara, Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K sufren asalto

Durante la tarde de este 3 de julio se dio a conocer que Wendy Guevara y Las perdidas sufrieron un asalto en plena carretera rumbo a León, Guanajuato.

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante aseguró en el programa “De primera mano” que a Wendy Guevara le habían robado más de 250 mil pesos, al parecer, fueron presuntos policías, quienes las habrían golpeado y agredido.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México negó aquello versión. Durante una transmisión en vivo junto a Paola Suárez y Vanessa Labios 4K, confirmaron el robo pero los responsables no fueron policías.

Las Perdidas confirman robo

“No nos quitaron dinero ayer, nos quitaron los celulares, y no fue la policía. Eran unas personas normal, vestidas de civiles. Iban en cuatro motos”, dijo Wendy Guevara.

A Wendy le robaron 2 celulares, Vanessa Labios 4K también fue despojada de 2 celulares, mientras que a Paolita Suárez le quitaron 1 celular.

“Yo tuve que comprar este celular”, dijo Wendy, mientras Paola relató: “Wendy iba con los vidrios abajo y veníamos así (viendo el celular), yo creo que dijeron ‘presas fáciles’. Ni les vimos la cara, llevaban el casco y cubrebocas”.

Paolita mencionó que no procedería legalmente: “No, para saber quiénes fueron, no, la verdad. Nada más nos queda la experiencia. Gracias a Dios estamos bien, no nos pasó nada, fue lo material”.

“Te quedas con el susto, sí nos asustamos”, admitió Wendy Guevara.

Sebastián Reséndiz, periodista, aseguró que los ladrones estaban disfrazados de policías. Las víctimas no han ofrecido más declaraciones sobre lo ocurrido, y hasta el momento, otros medios tampoco han revelado más información al respecto.

Las influencers siempre han sido el foco de atención, es por eso que todo lo que les pase o hagan será noticia.