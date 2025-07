La segunda confirmada de La Casa de los Famosos México 2025 rompe el silencio

La expectativa crece rumbo al estreno de La Casa de los Famosos México 3, y este miércoles 2 de julio, durante la emisión del programa Hoy, se reveló el nombre de la segunda habitante confirmada para la nueva temporada. Tras Facundo, quien fue el primero en ser anunciado, una reconocida actriz de 67 años sorprendió al sumarse al elenco del reality.

Se trata de Olivia Collins, quien compartió con Galilea Montijo la curiosa manera en que sus hijas la animaron a aceptar el reto.

“Mis hijas son las más intrigantes, desde hace tres años me están diciendo 'Mamá, es hora de que entres a La Casa de los Famosos'. Les dije: '¡No, ¿cómo crees? Estoy loca'. Pero no, hasta a terapia me mandaron para que aceptara”, confesó entre risas.