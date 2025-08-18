Espectáculos COLUMNAS Famosos Películas Anabel Hernández La Casa de los Famosos México

¿Vuelve Tito Double P a Torreón? El cantante anuncia su gira '¡Ay Mamá! Tour'

El anuncio se hizo a través de las redes sociales del propio cantante

Tito Double P en el Coliseo Centenario en Torreón, el pasado 18 de diciembre en 2025. EL SIGLO DE TORREÓN / Enrique Castruita

Tito Double P en el Coliseo Centenario en Torreón, el pasado 18 de diciembre en 2025. EL SIGLO DE TORREÓN / Enrique Castruita

EL SIGLO

Los seguidores de la música regional mexicana y los corridos tumbados en La Laguna pueden prepararse, pues el reconocido artista Tito Double P ha confirmado una fecha en Torreón como parte de su gira '¡Ay Mamá! Tour'. 

El anuncio se hizo a través de las redes sociales del propio cantante, generando gran expectativa entre sus fans.

El concierto en Torreón está programado para el jueves 9 de octubre. El show forma parte de una serie de presentaciones que el artista realizará en diversas ciudades del país durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Sin embargo, todavía no se han revelado mayores detalles del recinto en el que cantará el artista en tierra lagunera. Pero, la última vez que el artista visitó La Laguna se presentó en el Coliseo Centenario de Torreón. 

La gira de Tito Double P arrancará el 13 de septiembre en la Ciudad de México y recorrerá Veracruz, Orizaba, Puebla, Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Saltillo y Zacatecas, antes de su llegada a la Comarca Lagunera. 


Después de su presentación en Torreón, el tour continuará por San Luis Potosí, Aguascalientes, Toluca, Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo, Tijuana y, finalmente, La Paz, el 7 de noviembre.


Fechas del '¡Ay Mamá! Tour'. INSTAGRAM / Captura de pantalla
Fechas del '¡Ay Mamá! Tour'. INSTAGRAM / Captura de pantalla


Así fue la última vez que Tito Double P estuvo en La Laguna


Tito Double P armó el “lokerón” en la ciudad de Torreón y obtuvo el último ‘sold out’ del Coliseo Centenario este miércoles 18 de diciembre. 


La audiencia, predominada por jóvenes “bélicos, pero no tanto”, se dio cita desde las 20:00 horas. La fila de autos a la entrada del lugar y las masas indicaban que estaría lleno.


El preludio musical comenzó a las 21:57 horas con Los Éxtasis, una agrupación de Jalisco. Después de interpretar algunos temas decidieron incluir poder femenino, para lo cual invitaron a Jhoss Hernández al entarimado. La cantante oriunda de Tijuana, Baja California, se entregó al público e interactuó con algunas chicas que invitó al escenario.


Continúa leyendo la crónica completa aquí 👇🏻

'¡Ay mamá!' Tito Double P arma un ‘lokerón’ en Torreón
Tito Double P en el Coliseo Centenario en Torreón, el pasado 18 de diciembre en 2025. EL SIGLO DE TORREÓN / Enrique Castruita


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
ID: 2407432

      


