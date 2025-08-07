Vuelve a funcionar pozo de Las Luisas y se restablece suministro de agua

La tarde del miércoles se restableció el suministro de agua potable en colonias del suroriente que se habían visto afectadas por las fallas en el pozo 10R de la colonia Las Luisas, el cual ya fue debidamente reparado.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón dio a conocer que las colonias Rincón La Merced, Villas La Merced, Nueva Merced, Zaragoza Sur y Luis Donaldo Colosio volvieron a tener presión en las tuberías, al reintegrar a la red hidráulica dicho pozo, que recibió mantenimiento correctivo por fallas en la operación.

La bomba fue purgada e inyectada a la red ayer por la tarde, por lo que una vez que las líneas se presurizaron, el servicio de agua se regularizó en las colonias que abastece.

El organismo operador agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias que originó la interrupción del funcionamiento de la bomba para llevar a cabo las reparaciones necesarias, y señaló que se dio atención emergente con el envío de pipas.

El organismo operador puso a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 870 171 41 97, teléfono del Call Center 871 690 95 95, conmutador 871 749 17 00 y la página de Facebook Simas Torreón para recibir sus reportes, dudas y comentarios.