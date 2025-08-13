Coahuila Accidentes viales Accidente vial GOBIERNO DE COAHUILA CONGRESO DE COAHUILA MONCLOVA

Accidentes viales

Vuelca tráiler que transportaba pollos y gallinas en Ramos Arizpe

Algunos automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha para llevarse todos los animales que pudieron

Vuelca tráiler que transportaba pollos y gallinas en Ramos Arizpe

Vuelca tráiler que transportaba pollos y gallinas en Ramos Arizpe

EL SIGLO DE TORREÓN

Al tomar una curva a exceso de velocidad, un tráiler que transportaba más de dos mil 500 gallinas y pollos volcó, luego de que le ganara el peso de la carga, lo cual originó una rapiña en el lugar.

Fue la mañana de este miércoles, cuando un tráiler circulaba sobre el Libramiento Oscar Flores Tapia, en el municipio de Ramos Arizpe, conducido por el originario de Torreón, Carlos Roberto de 28 años de edad.

Al arribar al kilómetro 1, y tomar una curva a exceso de velocidad, el peso de las 258 jaulas con pollos y gallinas le ganó, lo cual originó que volcara sobre su costado derecho, quedando algunas aves sin vida y otras libres en plena vialidad.

Al lugar arribaron oficiales de la Policía Estatal quienes aseguraron la zona; mientras que paramédicos de Protección Civil se encargaron de valorar al conductor accidentado, mismo que no requirió traslado a un nosocomio.

Trascendió que mientras esperaban al personal de la aseguradora así como de la empresa donde labora, para el traspaleo de las aves, mismas que tenían como destino la Ciudad de México, algunos automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha para llevarse todos los pollos y gallinas que pudieron.


               
               


               

               
               

               
               
               
